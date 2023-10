Êrîşên li ser Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê hat protestokirin: Gelek kes hatin desteserkirin

Tirkiyeyê di 5ê Çiriya Pêşiyê de li ser herêmên di bin kontrola Hêzên Sûriyeya Demokratîk (HSD) li Bakur û Rojhilatê Sûriyê êrişên asmanî dabû destpêkirin. Li gorî Malbenda Mafên Mirovan a Surîyeyê di êrişan de cih û warên sivîlan, bendav, santralên elektrîkê û Xebatên giştî yên wekî şebekeyên avdanê hatin rûxandin û herî kêm 45 kes mirin.

Ji bo protestokirina êrîşan îro li gelek bajaran partiyên siyasî û rêxistinên sivîl kom bûn.

Rojnameger hatin astengkirin

Li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamyayê, Parlamentera Amedê ya Partiya Çep a Kesk Halîde Turkoglu û nûnerên gelek partiyên siyasî û rêxistinên sivîl beşdarî çalakiya ku li Parka Rojava ya navçeya Peyasa Amedê hat lidarxistin bûn.

Polîsan park dorpêç kirin û dema xwestin daxuyaniya çapemeniyê asteng bikin, girseyê bi çalakiya rûniştinê êrîş protesto kir. Her weha Polîsan nehişt rojnameger dîmenan bigirin û bi mertalan astengkirin.

Dêrsim

Endamên Platforma Ked û Demokrasiyê ya Dêrsimê jî xwestin têkildarî mijarê li Qada Seyîd Riza daxuyaniyê bidin. Lê belê polîsan êrişî çalakvanan kirin. Di encama êrişa polîsan a li Kolana Hunerê de Hevserokên Partiya Demokratîk a Gelan (HDP) ên Dêrsimê Nazli Çelîk û Ferhat Yildiz, Hevşaredarê Periyê Orhan Çelebî ku li şûna wî qeyûm hatiye tayînkirin, Serokê EMEP’a Dêrsimê Ergun Tekîn, Çagdaş Bagaç, Ender Şîmşek, Alî Bozkurt û Hidir Yildiz hatin desteserkirin. Kesên hatin desteserkirin birin Midûriyeta Emniyetê ya Dêrsimê.

Parlamentera Partiya Çep a Kesk a Dêrsimê Ayten Kordu jî ji hêla polîsan ve hate dorpêçkirin. Kordu, bertek nîşanî dorpêça polîsan da û wiha got: “Heta ku li Rojhilata Navîn çareseriyek tê dîtin em ê dengê xwe her derxînin. Em li dijî qetilkirina sivîlan a di şer de ne. Em li dijî teşhîrkirina bedenên jinan a di şer de ne. Divê ambargo were rakirin û dawî li qirkirina kurdan bê anîn.”

Riha

Di çalakiya Rihayê de jî 15 kesên ku ji bo beşdarî kongreya Partiya Çep a Kesk a 15ê Çiriya Pêşiyê bibin ji welatên cuda yên Ewropayê hatibûn Tirkiyeyê jî hatin desteserkirin.

Polîsan gotin "Beşdarbûna biyaniyan ji bo daxuyaniyê qedexe ye." û xwestin ciwanên Ewropî têkevin avahiya bajêr. Polîsan destê enternasyonalîstan ji piştê ve kelemçe kirin û ji erdê ve kaşkirin û birin nav wesayîta desteser kirine.

Girseya ku Parlamentera Partiya Çep a Kesk a Rihayê Dîlan Kunt Ayan jî di nav de bû, li ber deriyê avahiya partiyê bi mertalan hat dorpêçkirin. Girseyê bi dirûşma “Bijî berxwedana Rojava” bertek nîşan da û polîsan bi cop û gaza bîberê êrîşî girseyê kir.

Kesên hatin desteserkirin birin Rêveberiya Emniyetê ya Rihayê.

(TY/AY)