Êrîşên hewayî yên Îsraîlê yên li dijî Tehran û Beyrûtê

Êrîşên ku artêşên Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê(DYA) û Îsraîlê di 28ê Sibatê de li dijî Îranê dan destpêkirin, di roja 6em de (5ê Adarê) berdewam dikin.
Balafirên şer ên Îsraîlê êrîşên xwe yên li ser Tehran û Beyrûtê zêde dikin, di heman demê de dagirkirina xwe ya bejayî ya başûrê Lubnanê jî berfireh dike. Her weha hêzên Îranê jî li aliyekî Îsraîl û baregehên DYAyê yên li Kendavê dikin hedef û li aliyê din êrişî tankerên petrolê yên ku hewl didin ji Tengava Hurmuzê derbas bibin, dike.
Di roja yekem a êrîşan de, Rêberê Olî ê Îranê Elî Xameneyî jî di nav de gelek berpirsên payebilind ên Îranê hatibûn kuştin. Amerîkayê êrîşên xwe yên li dijî Îranê wekî "Operasyona Kerba Destanî" (Operation Epic Fury) û Îsraîlê jî êrişên xwe wekî "Operasyona Gurandina Şêr" (Operation Epic Fury) bi nav kir. Îranê jî di bin navê "Operasyona Soza Rastîn-4" de êrişên bersivdayînê da dest pê kirin.
Em di roja şeşemîn a êrîşan de li ser rûpela bloga xwe ya zindî pêşketinan xulek bi xulek parve dikin.
07:30 | Dengê teqînên li Tehranê
Çapemeniya Îranê ragihand ku pergalên parastina hewayî li paytext Tehranê hatine aktîfkirin û dengê teqînan hatiye bihîstin.
*Dîmen ji malpera înternetê a UKMTOyê hatiye girtin.
05:15 | Li nêzîkî Kuweytê di tankerek petrolê de teqîn çêbû
Rêxistina Bazirganiya Deryayî ya Îngilistanê (UKMTO) ragihand ku 55 kîlometreyan li başûrê rojhilatê bendera Mubarek el-Kebîr a Kuweytê di tankereke petrolê de teqîn çêbûye.
Di daxuyaniyê de hatiye destnîşan kirin ku dema tankera petrolê teqiyaye, petrol herikiye deryayê û şewat dernekiye. Her wiha kes birîndar nebûye.
Kuweytê qebûl nekir ku bûyer di nav avên wê yên herêmî de çêbûye.
*Avahiya Balyozxaneya Amerîkayê li Dohayê, 2022. (Fotograf: wikimedia)
04.30 | Li Qeterê derdora Balyozxaneya DYAyê tê valakirin
Li gorî nûçeya Ajansa Anadoluyê, Qeterê ragihandiye ku ji ber sedemên ewlehiyê wan kesên ku li derdora Balyozxaneya Amerîkayê dijîn derxistine û herêm valakirine.
*Dîmen ji sepana sîstema hişyariya bilez ya 'Tzofar' a Îsraîlê hatiye girtin.
04.15 | Ji Îranê li dijî Îsraîlê êrişên bersivdayinê
Di du daxuyaniyên cuda yên artêşa Îsraîlê de hatiye diyar kirin ku mûşekên ku ji Îranê ber bi Îsraîlê ve hatine avêtin hatine tespîtkirin.
Di daxuyaniyê de hatiye destnîşankirin ku pergalên parastinê ji bo astengkirina mûşekan dixebitin.
*Berdevkê Baregeha Hatem el-Enbiya Îbrahîm Zulfikar. (Fotograf: Mehr)
03.05 | Îran: "Me komên Kurd ên Îranî yên li Herêma Kuristanê ne kir armanc"
Baregeha Hatem el-Enbiya ya Supaya Pasdarên Şoreşa Îranê aşkere kir ku, "Me bi sê mûşekan baregehên komên Kurd ên li dijî hikûmeta Îranê yên li Herêma Kurdistana Iraqê ne hedef girtin."
במהלך הלילה: צה״ל תקף בביירות מפקדות נוספות בשימוש ארגון הטרור חיזבאללה— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 5, 2026
צה"ל תקף לפני זמן קצר בביירות, והשלים גל תקיפות נגד מספר מפקדות של ארגון הטרור חיזבאללה.
בין המפקדות שהותקפו, מפקדה בשימוש היחידה האווירית של ארגון הטרור חיזבאללה.
המפקדות שהותקפו יועדו לשמש את ארגון… pic.twitter.com/mT6fxz4z04
03:00 | Li Beyrûtê dengê teqînan
Artêşa Îsraîlê ragihand ku wan li Beyrûtê, paytexta Lubnanê, êrîşek "ku binesaziya Hizbullahê hedef digire" kiriye û hûrguliyên wê dê paşê werin eşkerekirin.
Nûçegihanê Ajansa Anadoluyê li herêmê ragihand ku piştî vê daxuyaniyê, li navçeya Dahîye ya Beyrûtê dengê teqînekê hatiye bihîstin û ji herêma ku teqîn lê çêbûye dûman bilind dibe.
*Fotograf: Wezareta Parastinê ya Erebistana Siûdî
02.45 | Erebistana Siûdî: Midaxele li sê mûşekan hate kirin
Wezareta Parastinê ya Erebistana Siûdî daxuyaniyek weşand û agahî li ser mijarê da.
Di daxuyaniyê de hatiye destnîşan kirin ku sê mûşek li derveyî bajarê El-Hareca li başûrê rojhilatê welêt hatin astengkirin û îmhakirin.
Fotograf: Ajansa Anadoluyê
23.25 | Nêzîkî 100 hezar kes ji Tehranê derketine
Komîseriya Bilind a Penaberan a Neteweyên Yekbûyî (UNHCR), di rapora xwe ya dawî de destnîşan kir ku zêdebûna pevçûnên dawî li Rojhilata Navîn bûye sedema xirabûneke girîng a rewşa mirovî.
Di raporê de hat destnîşankirin ku di du rojên pêşîn de piştî destpêkirina êrîşên hevbeş ên DYA û Îsraîlê nêzîkî 100 hezarkes ji Tehranê derketine û rojane nêzîkî hezar heta 2 hezar wesayît ji Tehranê derdikevin ku piraniya wan ber bi bakur ve diçin.
Di raporê de her wiha hat destnîşankirin ku li Lubnanê, ku Îsraîlê êrîşên xwe yên hewayî û bejayî zêde kiriye, hejmara kesên ku ji hundir koçber bûne gihîştiye 58 hezar kesan.
*Berdevka Qesra Spî Karoline Leavitt. (Fotograf: Qesra Spî)
22:30 | Daxuyaniya DYAyê a li ser "Hêzên Kurdî ên Îranê"
Berdevka Qesra Spî Karoline Leavitt derbarê gelo DYA li ser çekdarkirina hêzên Kurd ên li herêmê ji bo destpêkirina serhildaneke li Îranê ew difikire an na de got, "Nûçeyên ku îdia dikin Serok planeke wisa pejirandiye bi tevahî derew in û divê bi vî şêweyî neyên nivîsandin."
Televîzyona CNNê îdia kiribû ku Ajansa Îstîxbarata Navendî ya DYAyê (CIA) hewl dide Kurdên muxalif ên li Îranê çekdar bike da ku serhildanekê bide destpêkirin.
*Serokkomarê Îranê Mesud Pezeşkiyan. (Fotograf: AA)
22.17 | Pezeşkiyan spasiya Spanyayê kir
Serokkomarê Îranê Mesûd Pezeşkiyan ji ber dijberiya êrîşên Amerîka-Îsraîlê yên li ser Îran û welatên din û redkirina vekirina baregehên xwe spasiya Spanyayê kir.
המאמץ המשולב להעמקת הפגיעה ביכולות האש וההגנה נמשך: עשרות מערכות טילים בליסטיים והגנה הותקפו היום במערב ובמרכז איראן— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 4, 2026
חיל האוויר השלים מוקדם יותר היום גל תקיפות נרחב לעבר מטרות של משטר הטרור האיראני במערב ובמרכז איראן.
בתקיפות הושמדו עשרות תשתיות של מערך הטילים הבליסטיים של… pic.twitter.com/JQE0rMMpnw
21.20 | "Di êrîşên li dijî Îranê de zêdetirî 5 hezar teqemenî hatine bikaranîn"
Artêşa Îsraîlê ragihand ku ji 28ê Sibatê rojê êrîşên li dijî Îranê yên ku bi hevkariya Amerîkayê dest pê kirin ve heta niha wan zêdetirî 5 hezar teqemenî bikar anine.
20:30 | Di êrişên Îsraîlê yên li ser Lubnanê de heta niha 72 kes mirine
Wezareta Tenduristiyê ya Lubnanê ragihand ku hejmara kesên ku di êrîşên artêşa Îsraîlê de yên ji 2yê Adarê ve hatine kuştin 20 kes zêde bûye û gihîştiye 72 kesan. Wezaretê diyar kir ku hejmara birîndaran 437 e.
(VC/AY)