Erhan Tuncel’den Engin Dinç'e: Onun işlediği suç nedeniyle biz yargılanıyoruz

Agos Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin daha önce yargılanan ve hüküm giyen 5’i polis 12 kişinin yargılandığı dava bugün İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam etti.

Dördüncü duruşması görülen davaya Ali Fuat Yılmazer, Ramazan Akyürek, Erhan Tuncel, Tuncay Uzundal, Zeynel Abidin Yavuz ve Yasin Hayal başka dosyalar nedeniyle tutuklu bulundukları cezaevinden, Adem Sağlar, Ersin Yolcu ve Ogün Samast’ta bulundukları illerdeki adliyelerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Diğer sanıklar salonda yerini aldı. Dink ailesini avukat Hülya Deveci ve Sebu Aslangil temsil etti.

Mahkeme heyeti tanık sıfatıyla Konya’dan Mehmet Aksoy’u dinlendi. Daha önce FETÖ üyeliği suçlamasıyla yargılanıp ceza alan Aksoy, 2005-2015 yıllarında Konya'da emniyet personeline sohbet imamlığı yaptığını, bu sohbetlere davanın tanıklarından polis Ali Fuat Akdağ'ın katıldığını söyledi. Adem Sağlar’ı da ByLock kullanmakla itham etti.

Bunun üzerine söz alan Adem Sağlam ise "Ben şahsı tanımıyorum. Yüzünü de ilk kez görüyorum. Konya'ya 2013'ün sonunda geldim. Sonrasında zaten açığa alındım. Babam da hastaydı, şehir dışındaydım. Bylock kullanmadım. Tanığın beyanlarını reddediyorum" dedi.

Ardından söz alan Erhan Tuncel Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'in tanık olarak dinlenilmesini talep etti. Tuncer, “Onun işlediği suç nedeniyle biz yargılanıyoruz” dedi.

Ogün Samast'ın aralarında bulunduğu diğer sanıklar ise herhangi bir talepte bulunmadı.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti Tuncel'in, Dinç'in tanık olarak dinlenilmesi talebini reddetti. Adem Sağlam ile ilgili beyanda bulunan Ali Fuat Akdağ’ın bir sonraki celse hazır edilmesine hükmetti.

Mahkeme eksiklikler giderildikten sonra dava dosyasının, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verdi. Bir sonraki duruşma 12 Haziran'da.

Ne olmuştu? Kamu görevlilerinin de yargılandığı Hrant Dink cinayeti davasında karar 26 Mart 2021'de çıktı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 37 sanık hakkında beraat, 26 sanık hakkında mahkumiyet, 4 sanık hakkında müebbet, 2 sanık hakkında da ağırlaştırılmış müebbet kararı verdi. 13 kişinin dosyası savunmaları alınamadığı için tefrik edildi. Şeref Ateş yargılama sürerken hayatını kaybettiği için hakkındaki suçlama düştü. Mahkeme heyeti, 11 kişi hakkında başka suçlardan da işlem yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti. Mahkemenin suç duyurusu üzerine savcılık 15 sayfalık yeni bir iddianame hazırladı. İddianamede sanıklar anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, kasten öldürme, silahlı terör örgütü üyeliği (FETÖ) ve ihmali davranışla kasten insan öldürmekle suçlandı. Hrant Dink’in faili Ogün Samast da salıverildikten sonra davaya dahil edildi.

Kim kimdir? Adem Sağlar: Dönemin Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele (TEM) Şube Komiser Yardımcısı. Ahmet İskender: Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin dönemin özel yetkili İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan 19 sanıktan biriydi. 17 Ocak 2012'de çıkan kararda 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay’ın bozma kararı sonrası yapılan yeniden yargılamada 1 yıl 10 ay 15 gün hapisle cezalandırıldı. Firariydi. Mart 2022’de Kırgızistan'da yakalandı ve Türkiye’ye getirildi. Hrant Dink cinayeti davasında Ogün Samast’ın kullandığı silahı sakladığı, faile cinayet için borç para verdiği, cep telefonunu cinayet için iletişim aracı olarak kullandırdığı tespit edilmişti. Ali Fuat Yılmazer: Dönemin Emniyet İstihbarat C-5 Şube Müdürüydü. Sonradan İstanbul İstihbarat Şube Müdürü oldu. Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin 2016’da kamu görevlilerine açılan davada yargılandı. Mart 2021’de “başkasını araç olarak kullanmak suretiyle insan öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına ve "resmi belgeyi yok etmek” suçundan da 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Erhan Tuncel: 17 Temmuz 2019’da sonuçlanan davada McDonlald's patlamasından 'tasarlayarak ve bomba kullanmak suretiyle kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 79 yıl, Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin olarak 'yardım etmek' suçundan 18 yıl, 'silahlı suç örgütüne üye olma' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tuncel'in toplam hapis cezası 99 yıl 6 ay. Ersin Yolcu: 17 Temmuz 2019’da sonuçlanan davada 'silahlı suç örgütüne üye olmak' suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapse çarptırıldı. Faruk Sarı (Firari): 26 Mart 2021’de sonuçlanan davada "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi” suçundan 12 yıl 6 ay, "resmi belgeyi yok etmek " suçundan da 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ramazan Akyürek: 26 Mart 2021’de sonuçlanan davada “Başkasını araç olarak kullanmak suretiyle adam öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "resmi belgeyi yok etmek” suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün, "resmi belgede sahtecilik” suçundan da 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı. Tuncay Uzundal: 17 Temmuz 2019’da sonuçlanan davada Hrant Dink'in Ogün Samast tarafından öldürülmesine yardım ettiği gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, suç işleme kararlılığı kuvvetlendirme aşamasında kaldığı için cezada indirim uyguladı ve 15 yıl hapis cezası verdi. Silahlı suç örgütüne üye olma suçundan da ayrıca 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası aldı. Yahya Öztürk (Firari): Dönemin Trabzon TEM Şube Müdürü Yasin Hayal: 17 Temmuz 2019’da sonuçlanan davada “silahlı suç örgütü kurma/yönetme” suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Daha önce de Dink cinayetine azmettirmek suçundan müebbet hapis cezası almıştı. Zeynel Abidin Yavuz: 17 Temmuz 2019’da sonuçlanan davada 'öldürmeye yardım etmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Ancak mahkeme suçun, suç işleme kararlılığını kuvvetlendirme aşamasında kaldığı için cezada indirim uyguladı ve 12 yıl 6 hapis cezası verdi. Ayrıca aynı davada 'silahlı örgüte üye olmak' suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası da aldı. Başka dosyalardan da tutuklu. Ogün Samast: Hrant Dink’in faili. Cinayetten sonra Samsun Otagarı’nda yakalandı. Cinayet tarihinde 17 yaşında olması sebebiyle çocuk mahkemesinde yargılandı. 22 yıl 10 ay hapis cezası aldı. 15 Kasım 2023’te şartlı salıverildi.

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(HA)