Ergün Atalay kamu işçisinin grev kararını açıkladı: “Devlet sözünden cayamaz”

Kamuda yaklaşık 600 bin işçiyi kapsayan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri tıkandı. 2025 ve 2026’daki ücret artışının belirleneceği görüşmelerde uzlaşma sağlanamadı.

Bunun üzerine işçiler TÜRK-İŞ’in Ankara’daki Genel Merkezi önünde toplandı. İşçiler sık sık "Şimşek elini cebimizden çek" sloganı attı. “Sesimizi duyan var mı” diyerek de hükümete seslendi. Maden işçileri de baretlerini yere vurarak hükümetin zam teklifini protesto etti.

Daha sonra TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay çıkarak bir konuşma yaptı. Çalışma Bakanlığı’nın verdiği yazılı taahhütleri yerine getirmediğini belirterek “Devlet verdiği sözden cayamaz” dedi.

Kamu işçileri olarak 7 aydır ciddi ekonomik zorluklar yaşadıklarını anlattı. “Geçen temmuzdan beri geçinemiyoruz. Vergi yükü, ücret yetersizliği ortada,” diyerek Trakya’dan Ankara’ya dek düzenledikleri eylemleri hatırlattı. “Yüz elli bin kişiyle Ankara’da toplandık, 19 farklı eylem yaptık ama hâlâ duyulmuyoruz” diye konuştu.

Bakan Vedat Işıkhan’ın 18 Temmuz'da yaptığı açıklamayı hatırlatan Atalay, “İlk altı ay için yüzde 24, diğer dönemler için gerçekleşen enflasyon oranında zam sözü verildi. Ayrıca sosyal hakların iyileştirilmesi için görüşmelerin devam edeceği açıklandı” ifadelerini kullandı. Ancak bu açıklamalardan sonra sürecin durduğunu belirterek, “Evrağı bizzat Bakan’ın el yazısıyla yazdığı notlarla birlikte elimizde. Ama sonra ortada yok” dedi.

Vedat Işıkhan’ın şu an Afrika’da G20 Zirvesi'nde olduğunu söyleyen Atalay, “Ben Türk-İş Başkanıyım, bir yere gitmedim, buradayım!” ifadelerini kullandı.

Atalay, elindeki belgeyi basın mensuplarına dağıtacağını belirterek, “Çarem kalmadı. Değerli arkadaşlar, bu devletin resmi yazısı. Bakan'ın altında imzası var. Bu evrağı Çalışma Bakanı kimin adına yapıyor? Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bunları bir an evvel yerine getirmek durumunda. Devletin verdiği sözden 'Caydım' deme şansı yok" dedi.

Ardından da grev kararı aldıklarını söyledi. Grevlerin 1 Ağustos Cuma günü Eti Maden'de, 2 Ağustos Cumartesi günü de Zonguldak madenlerinde başlayacağı öğrenildi.

(HA)