Ergün Atalay Beştepe'ye çıktı, hükümet yeni teklifle geldi

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın grevleri iptal etmesinin ardından gece Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na gitti. Burada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’la görüştü.

Yaklaşık 4 saat süren görüşmenin ardından TES-İŞ Sendikası’na gelerek sendika başkanlarıyla görüştü. Bu toplantı da yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Atalay toplantının ardından gazetecilere açıklama yaptı. Hükümetin 600 bin kamu işçisini ilgilendiren zam teklifini revize ettiğini söyledi. “Evvela şunu anlatayım: 11’i aştık ama 16,57’yi bulamadık. Yakın bir rakam. Yüzde 100 olumlu değil ama olumluya yakın bir gözüküyor” dedi.

Sendika başkanlarının kendi şehirlerine döndükten sonra şubeleriyle ve temsilcileriyle görüşeceğini bildiren Atalay “Onlar da işçilerle konuşacak. Uygun görürlerse cumartesi günü gelecekler, uygun görmezlerse sürece katılmayacaklar" diye konuştu.

Sonrasında da yeni teklifle ilgili şu bilgileri verdi:

“Brüt günlük çıplak ücreti 1400 TL'nin altında olan tüm çalışanların ücreti 1400 TL'ye çıkarılacak. 1400 TL'nin üzerine ortalama 40 TL seyyanen zam yapılacak. Birinci altı ay için yüzde 24 zam, ikinci altı ay için 50 TL seyyanen zam sonrası yüzde 11 oranında zam, üçüncü altı ay için yüzde 10 zam, dördüncü altı ay için yüzde 6 zam öngörülüyor.

Enflasyon oranı bu oranları aşarsa, aradaki fark ücretlere eklenecek.

Ağır işlerde çalışan 150 bin işçiye yüzde 7 oranında ilave prim verilecek. Diğer bütün işçilere de yüzde 3 oranında. Yüzde 7 oranında olanlar 150 bin kişi. Taban ücret düzeltilmesine rağmen ücreti düşük olan iş yerlerinde işe giriş ücretleri düzenlenecek. Bu saydıklarım bütün ücretlere uygulanacak. İkramiye, sosyal haklar. Yüzde 3,68 evvela yalnız maaşlara uygulanıyordu. Bütün maktu ücretlerin hepsine uygulanacak."

Fark yaklaşık 2 puan

Teklif üzerinde kendi taraflarının görüşünün, işçilere ve sendika üyelerine bağlı olduğuna işaret eden Atalay, sözlerini şöyle bitirdi:

"Teklifin altına bir imza atılmadı. Yalnızca bakanlık ve işveren sendikası paraf etti. TÜRK-İŞ'ten iki arkadaşımız da paraf etti. Bu bir tutanak, resmi değil. Hedef yüzde 16,57 idi. Yanları falan aldığında elimizdeki rakam 14,51'e geliyor deniyor. Arkadaşlarımız, muhasebeciler bunun hesabını yapıyor. Ben TÜRK-İŞ Başkanı olarak aynı noktadayım. İşçinin, sendikaların dediği noktaya iyi diyorlarsa 'arkadaşlarım iyi diyor' diyeceğim. Ama imzayı onlar atacaklar. Cumartesi günü öğleden sonraya kadar arkadaşlarımız bilgileri getirecek."

(HA)