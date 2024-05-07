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Yayın Tarihi: 7 Mayıs 2024 11:08
 ~ Son Güncelleme: 7 Mayıs 2024 12:04
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ERG'den Yeni Müfredat Taslağı değerlendirmesi: "Bilgiden ziyade inançlar kaynak alınıyor"

"Eğitim Askıda" başlıklı değerlendirme raporunda, müfredat taslağında öne çıkan değerlerin somut, bilimsel ve sorgulanabilir olmadığını vurguladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
ERG'den Yeni Müfredat Taslağı değerlendirmesi: "Bilgiden ziyade inançlar kaynak alınıyor"
Fotoğraf: AA

Eğitim Reformu Girişimi (ERG), tüm öğretim kademelerini kapsayan zorunlu derslere ait “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli”ne ilişkin ilk değerlendirmesini Milli Eğitim Bakanlığı'na sundu.

ERG "Eğitim Askıda" başlıklı değerlendirme raporunda, müfredat taslağında öne çıkan değerlerin somut, bilimsel ve sorgulanabilir olmadığını vurguladı.

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Millî Eğitim Bakanlığı’ndan, bilimsel, şeffaf, kapsayıcı bir program geliştirme ve değerlendirme süreci uygulanmasını talep eden ERG, öğretim programlarının demokratik bir uzlaşıyla son hâlini alması gerektiğinin altını çizdi. 

ERG'nin raporuna göre, yeni müfredatta “maneviyat” ağır basıyor, bilgiden ziyade ağırlıklı olarak
inançlar kaynak alınıyor ve sorgulanması veya somutlaşması zor kavramlara yer veriliyor;
tüm bunlar da “eleştirel düşünme” becerisiyle ters düşüyor.

Yetiştirilmek İstenen İnsan Hedefi

Yeni program, maneviyatın ağır bastığı bir söylemle "yetkin ve erdemli insan yetiştirme"yi temel amaç olarak ele alıyor. Program, ahlaki ve millî değerler üzerine kurulurken toplumsal katkı ve bütüncül gelişim gibi alanları hedefliyor. Ancak burada öne çıkan değerler, somut, bilimsel bilgiye dayalı bir etik algısıyla sorgulanabilir ögeler olmaktan ziyade öğrencilerin pasif bir şekilde edinecekleri ögeler olarak kurgulanıyor. Başka bir ifadeyle normatif bir yaklaşım takip eden, sorgulanması ve somutlaşması mümkün olmayan bu kavramlar ve değerler programda sık sık ele alınan eleştirel düşünme kavramına taban tabana zıt bir durum oluşturuyor. Programın merkezinde insan olduğu ifade edilmesine karşın çocuğun gerçek ihtiyaçları dikkate alınmıyor.

“İnsan Hakları, Vatandaşlık ve Demokrasi” alanında, hak ve özgürlüklerden ziyade görev ve
sorumluluk vurgusunun olduğunu belirten raporda, müfredatın bu hâliyle dünyayla
bütünleşmeden ziyade içe dönük bir medeniyet yaratma riski taşıdığı ifade ediliyor.

Raporda öne çıkan diğer tespitler şöyle:

  • İnsan haklarına ve hukukun bağlayıcılığına ilişkin daha önceki programlarda yer
    alan vurgular, taslak programın özel amaçlarında yer almıyor. Programda
    evrensel değerler, haklar ve ilkelerden uzaklaşılması, eğitim sisteminin
    tümünde çocuk hakları, çeşitlilik ve kapsayıcılığın alanını daraltıyor.
  • Toplumsal cinsiyet eşitliğinin, anayasal eşitlik ilkesinin bir parçası olduğuna
    vurgu yapılması gerekiyor.
  • “Farklılaştırma” başlıkları altında ele alınan destekleme ve zenginleştirme
    uygulamaları, öğrenciler arası bireysel farklılıkları kapsayacak bir öğrenme ortamı
    sağlamayı hedeflemesi açısından önemli. Ancak, programda öğrenciler arasındaki
    farkların ağırlıkla beceri temelli ele alındığının altını çizmek gerekiyor. Anadili
    farklı olan, kültürel farklılıklara sahip, mülteci ve diğer kırılgan gruplara mensup
    çocuklara yönelik kapsayıcı uygulamaların geliştirilmesi, bu farklılıkların sonucu
    olan beceri farklarını önlemek için kritik.
  • Müfredata ilişkin tüm süreçlerin merkezine çocuklar, gençler ile öğretmenlerin
    yerleştirilmesi gerekiyor.

(AÖ)

Eğitim Reformu Girişimi yeni müfredat
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