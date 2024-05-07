ERG'den Yeni Müfredat Taslağı değerlendirmesi: "Bilgiden ziyade inançlar kaynak alınıyor"

Eğitim Reformu Girişimi (ERG), tüm öğretim kademelerini kapsayan zorunlu derslere ait “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli”ne ilişkin ilk değerlendirmesini Milli Eğitim Bakanlığı'na sundu.

ERG "Eğitim Askıda" başlıklı değerlendirme raporunda, müfredat taslağında öne çıkan değerlerin somut, bilimsel ve sorgulanabilir olmadığını vurguladı.

Uzmanlar yeni müfredatı yorumladı: "Çocuk haklarını gözeten bir müfredat değil"

Millî Eğitim Bakanlığı’ndan, bilimsel, şeffaf, kapsayıcı bir program geliştirme ve değerlendirme süreci uygulanmasını talep eden ERG, öğretim programlarının demokratik bir uzlaşıyla son hâlini alması gerektiğinin altını çizdi.

ERG'nin raporuna göre, yeni müfredatta “maneviyat” ağır basıyor, bilgiden ziyade ağırlıklı olarak

inançlar kaynak alınıyor ve sorgulanması veya somutlaşması zor kavramlara yer veriliyor;

tüm bunlar da “eleştirel düşünme” becerisiyle ters düşüyor.

Yetiştirilmek İstenen İnsan Hedefi Yeni program, maneviyatın ağır bastığı bir söylemle "yetkin ve erdemli insan yetiştirme"yi temel amaç olarak ele alıyor. Program, ahlaki ve millî değerler üzerine kurulurken toplumsal katkı ve bütüncül gelişim gibi alanları hedefliyor. Ancak burada öne çıkan değerler, somut, bilimsel bilgiye dayalı bir etik algısıyla sorgulanabilir ögeler olmaktan ziyade öğrencilerin pasif bir şekilde edinecekleri ögeler olarak kurgulanıyor. Başka bir ifadeyle normatif bir yaklaşım takip eden, sorgulanması ve somutlaşması mümkün olmayan bu kavramlar ve değerler programda sık sık ele alınan eleştirel düşünme kavramına taban tabana zıt bir durum oluşturuyor. Programın merkezinde insan olduğu ifade edilmesine karşın çocuğun gerçek ihtiyaçları dikkate alınmıyor.

“İnsan Hakları, Vatandaşlık ve Demokrasi” alanında, hak ve özgürlüklerden ziyade görev ve

sorumluluk vurgusunun olduğunu belirten raporda, müfredatın bu hâliyle dünyayla

bütünleşmeden ziyade içe dönük bir medeniyet yaratma riski taşıdığı ifade ediliyor.

Raporda öne çıkan diğer tespitler şöyle: İnsan haklarına ve hukukun bağlayıcılığına ilişkin daha önceki programlarda yer

alan vurgular, taslak programın özel amaçlarında yer almıyor. Programda

evrensel değerler, haklar ve ilkelerden uzaklaşılması, eğitim sisteminin

tümünde çocuk hakları, çeşitlilik ve kapsayıcılığın alanını daraltıyor.

alan vurgular, taslak programın özel amaçlarında yer almıyor. Programda evrensel değerler, haklar ve ilkelerden uzaklaşılması, eğitim sisteminin tümünde çocuk hakları, çeşitlilik ve kapsayıcılığın alanını daraltıyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin, anayasal eşitlik ilkesinin bir parçası olduğuna

vurgu yapılması gerekiyor.

vurgu yapılması gerekiyor. “Farklılaştırma” başlıkları altında ele alınan destekleme ve zenginleştirme

uygulamaları, öğrenciler arası bireysel farklılıkları kapsayacak bir öğrenme ortamı

sağlamayı hedeflemesi açısından önemli. Ancak, programda öğrenciler arasındaki

farkların ağırlıkla beceri temelli ele alındığının altını çizmek gerekiyor. Anadili

farklı olan, kültürel farklılıklara sahip, mülteci ve diğer kırılgan gruplara mensup

çocuklara yönelik kapsayıcı uygulamaların geliştirilmesi, bu farklılıkların sonucu

olan beceri farklarını önlemek için kritik.

uygulamaları, öğrenciler arası bireysel farklılıkları kapsayacak bir öğrenme ortamı sağlamayı hedeflemesi açısından önemli. Ancak, programda öğrenciler arasındaki farkların ağırlıkla beceri temelli ele alındığının altını çizmek gerekiyor. Anadili farklı olan, kültürel farklılıklara sahip, mülteci ve diğer kırılgan gruplara mensup çocuklara yönelik kapsayıcı uygulamaların geliştirilmesi, bu farklılıkların sonucu olan beceri farklarını önlemek için kritik. Müfredata ilişkin tüm süreçlerin merkezine çocuklar, gençler ile öğretmenlerin

yerleştirilmesi gerekiyor.

(AÖ)