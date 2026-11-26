Eğitim Reformu Girişimi (ERG), Eğitim İzleme Raporu 2026’da eğitime erişimden okulda şiddete, öğretmenlerin çalışma koşullarından iklim krizine kadar eğitim hakkını etkileyen gelişmeleri değerlendirdi. Rapor, İstanbul Karaköy’deki Minerva Han’da düzenlenen etkinlikte açıklandı.

2025-26 eğitim-öğretim yılında zorunlu eğitim çağındaki yaklaşık 579 bin 903 çocuk eğitim dışında kaldı. 14-17 yaş grubunda bu sayı yaklaşık 407 bin 489. Hesaplama Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olmayan çocukları kapsamıyor.

Örgün eğitimden açıköğretime, MESEM’e

18 yaş ve altında açıköğretim lisesine kayıtlı öğrenci sayısı 320 bin 897’ye ulaştı. Örgün lisede okuma hakkını kaybederek açıköğretime geçenlerin sayısı bir yılda yüzde 34 artarak 57 bin 357 oldu. İki kez sınıf tekrarı yapan öğrenciler açıköğretime veya MESEM’e yönlendiriliyor.

Açıköğretim hariç örgün ortaöğretimde öğrenci sayısı iki yılda yaklaşık yüzde 9 azalırken MESEM’de bir yılda yaklaşık 72 bin kişilik artış yaşandı. Resmî MESEM öğrencilerinin yüzde 82,5’i oğlan, yüzde 17,5’i kız.

Meslek liselerinde devamsızlık ve sınıf tekrarı arttı

Mesleki ve teknik liselerde 20 gün ve üzeri devamsızlık yapan öğrencilerin oranı 2024’te yüzde 40,6’dan 2025’te yüzde 49,8’e yükseldi. Dokuzuncu sınıfta sınıf tekrarı oranı ise yüzde 28,5’ten yüzde 38,4’e çıktı. Devamsızlık verileri MESEM öğrencilerini kapsamıyor.

PISA 2025’e göre Türkiye’de öğrencilerin yüzde 52,6’sı son iki haftada en az bir tam gün okula gitmedi; OECD ortalaması yüzde 22. ERG, devamsızlık ve sınıf tekrarının çocukları eğitimden ve okulun sunduğu koruma olanaklarından uzaklaştırdığına dikkat çekti.

15-17 yaşta her dört çocuktan biri işgücünde

15-17 yaş grubunda işgücüne katılım 2025’te yüzde 25,5’e çıktı. DİSK-AR verilerine göre iş kazası geçirenlerin zorunlu sigortalılara oranı 14-17 yaş grubunda yüzde 25,8, yetişkinlerde yüzde 4,4. İSİG Meclisi’ne göre 2026’nın ilk 10 ayında en az 75 çocuk çalışırken hayatını kaybetti.

Eğitim harcamalarının yüzde 72,2’sini en zengin kesim yapıyor

En yüksek gelirli yüzde 20’lik kesim hanehalkı eğitim harcamalarının yüzde 72,2’sini, en düşük gelirli kesim yüzde 0,9’unu yapıyor. PISA 2025’te uluslararası sosyoekonomik dağılımın en dezavantajlı çeyreğinde Türkiye’deki öğrencilerin yüzde 32’si yer alırken OECD ortalaması yüzde 6,3. ERG, en zengin ve en yoksul yüzde 20’lik kesimin eğitim harcamaları arasında 81 kat fark olduğunu belirtiyor.

Okul türü ve üniversiteye erişimde eşitsizlik

YKS 2026’da son sınıf düzeyinde başvuran adayların yüzde 25,8’i yükseköğretime yerleşti. Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde bu oran yüzde 16,5’te kaldı. Bu grupta yerleşenlerin yüzde 86,6’sı önlisans programlarına girdi. Hesaplamaya açıköğretim ve ek yerleştirmeler dahil değil; sınavsız geçişler dahil.

11 ilde kız çocukların okullulaşması yüzde 80 ve altında

Ağrı, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkâri, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Urfa ve Van’da kız çocukların ortaöğretimde düzeltilmiş net okullulaşma oranı yüzde 80 ve altında. Urfa’da oran yüzde 60, Muş’ta yüzde 64,4. ERG bu göstergenin çocuk yaşta, erken ve zorla evlilik riskinin izlenmesi açısından önemine işaret ediyor.

18-24 yaş grubunda her beş kadından ikisi ne eğitimde ne istihdamda. Oran Ortadoğu Anadolu’da yüzde 58,1, Kuzeydoğu Anadolu’da yüzde 55,4, Güneydoğu Anadolu’da yüzde 53,8.

Okulöncesi eğitimde ve kırsalda erişim sorunu

3-5 yaş grubunda net okullulaşma yüzde 49,8. Dersim’de yüzde 73,7 olan oran Urfa’da yüzde 37; iller arasındaki fark 36,7 yüzde puana yükseldi. Özel eğitim hizmetlerinden yararlanan 623 bin 58 öğrencinin yalnızca yüzde 37,3’ü kız.

Köy okullarındaki öğrenci sayısı yüzde 5,4 azalarak 500 bin 654 oldu.

Taşımalı eğitimden yararlanan öğrenci sayısı yüzde 9,5 azalarak 765 bin 728’e indi.

Yatılı bölge okulu sayısı 224’ten 200’e düştü.

Okulda şiddete ilişkin düzenli veri yok

ERG, okulda şiddeti düzenli izlemeye olanak veren ulusal bir veri setine erişilemediğini belirtti. PISA 2025’te öğrencilerin yüzde 21,4’ü ayda birkaç kez veya daha sık zorbalığa maruz kaldığını bildirdi. OECD ortalaması yüzde 19,6.

ERG, erken uyarı sistemindeki kayıtların öğrencilerin eğitim olanaklarını kısıtlayıp kısıtlamadığının ve kalıcı bir etikete dönüşüp dönüşmediğinin izlenmesi gerektiğini belirtti. Türk PDR Derneği’ne göre 84 bin 647 psikolojik danışmana ihtiyaç varken mevcut sayı 47 bin 500.

Öğretmenler maaşından ne kadar memnun?

TALIS 2024 verilerine göre Türkiye’de ortaokul öğretmenlerinin yaklaşık yüzde 20’si maaşından, yüzde 50’si ise maaş dışındaki istihdam koşullarından memnun. OECD ortalamasında bu oranlar sırasıyla yaklaşık yüzde 39 ve yüzde 68.

Öğretmen sayısı bir yılda yüzde 1,4 azalarak 1 milyon 170 bin 320 oldu. Özel okul öğretmenlerinin sayısı yüzde 18,7 azaldı. TALIS 2024’e göre öğretmenlerin yüzde 22,3’ü toplumun öğretmenlere değer verdiğini düşünüyor.

İklim krizi ve yapay zekâ

ERG’nin iklim adaleti projesi kapsamında 69 ilde en az bir kez eğitime ara verme kararına ulaşıldı. UNICEF’in 2025 verilerine göre iklimle ilişkili olaylar 2 milyon 534 bin 680 öğrencinin eğitiminde kesintiye yol açtı. Yapay zekâ uygulamalarında ise kişisel verilerin korunması, çocukların kararlara katılımı, insan denetimi ve erişilebilir başvuru yolları önerildi.

Geçen yıldan bu yıla ne değişti?

(NÖ)