HABER
Yayın Tarihi: 14 Kasım 2025 17:21
 ~ Son Güncelleme: 14 Kasım 2025 17:28
2 dk Okuma

Eren Keskin’e yönelik tehdit mesajları Meclis gündeminde: Kararın gerekçesi nedir?

DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, Eren Keskin'e yönelik sosyal medya üzerinden yapılan cinsiyetçi, nefret içerikli ve hedef gösteren tehdit mesajlarını atan kişinin beraat etmesini Meclis'e taşıdı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: MA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, insan hakları savunucusu avukat ve İHD Eş Genel Başkanı Eren Keskin hakkında sosyal medya üzerinden yapılan hakaret içerikli paylaşıma ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda, "kovuşturmaya yer olmadığına" karar verdi.

10 Kasım 2025

DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, Eren Keskin'e yönelik sosyal medya üzerinden yapılan cinsiyetçi, nefret içerikli ve hedef gösteren tehdit mesajlarını atan kişinin beraat etmesini Meclis'e taşıdı.

"Temel hukuk ilkeleri uygulansın"

Ayşegül Doğan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a yönelttiği soru önergesinde şu ifadelere yer verdi:

"Söz konusu karar başta kadınlara ve hak savunucularına yönelik saldırıları cezasızlıkla koruyan hatta meşrulaştıran bir yaklaşımın göstergesidir. Aynı zamanda yargı bağımsızlığına dönük olumsuz algıyı da güçlendirmektedir. Kadınlara, insan hakları savunucularına ve politik kimlikleri olan kişilere dönük nefret söylemi ve cinsiyetçi saldırılar cezasız bırakıldığı müddetçe bu tehditler katlanarak devam edecektir. Bu tür durumlar karşısında yapılması gereken, temel hukuk ilkelerinin uygulanmasıdır." 

Sorular

Doğan, şu soruları sordu:

  1. Sosyal medya platformu üzerinden cinsiyetçi ve tehditkâr ifadelerle Av. Eren Keskin’i hedef gösteren kişinin, hangi sözleri "ifade özgürlüğü" kapsamında ele alınmıştır?
  2. Cinsiyetçi ifadeler ve tehditler TCK ve Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmeleri gözetilerek değerlendirildiğinde söz konusu durumda "Kovuşturmaya Yer Olmadığına" ilişkin kararın gerekçesi nedir?
  3. Son bir yılda, kadınlara ve hak savunucularına dönük sosyal medya üzerinden yapılan saldırılar kapsamında kaç soruşturma açıldı? Kaç beraat kararı verildi? Kaç mahkûmiyet kararı verildi?

(AB)

