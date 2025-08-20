ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 20 Ağustos 2025 15:36
 ~ Son Güncelleme: 20 Ağustos 2025 15:47
Eren Keskin’e Almanya’dan insan hakları ödülü

Keskin’in, yurtdışı çıkış yasağı nedeniyle törene internet üzerinden canlı bağlantıyla katılması bekleniyor.

Gürsel Köksal

Eren Keskin’e Almanya’dan insan hakları ödülü
Fotoğraf: Evrim Kepenek / bianet/ Eren Keskin Cumartesi Anneleri eylemi sonrasında Galatasaray Meydanı'nda 2024

İnsan hakları savunucusu Avukat Eren Keskin, Almanya’dan bir kez daha uluslararası bir ödüle layık görüldü.

Keskin, Şubat ayında hayatını kaybeden eski Federal İçişleri Bakanı Gerhart Baum (1932–2025) adına verilen Gerhart Baum İnsan Hakları Ödülü ile onurlandırılacak. Ödül, gelecek yıl düzenlenecek bir törenle kendisine takdim edilecek.

Baum’un mirası ve vakıf çalışmaları

Almanya’da 1970’lerde Willy Brandt ve Helmut Schmidt hükümetlerinde müsteşar ve bakanlık görevlerinde bulunan, daha sonra da Birleşmiş Milletler’de ülkesini uzun yıllar temsil ederek İnsan Hakları Komisyonu Sorumluluğunu üstlenen Gerhart Baum, yaşamı boyunca temel özgürlüklerin korunması için mücadele etti.

Liberal çizgideki FDP’nin (Hür Demokrat Parti) önde gelen isimlerinden olan Baum, güvenlik ve terörle mücadele gerekçeleriyle çıkarılan, insan haklarını kısıtlayan yasalara karşı kararlı duruşuyla tanınıyordu. Bu düzenlemelerden bir kısmı onun açtığı davalar sayesinde Almanya Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Aynı zamanda ülkedeki yükselen ırkçılık ve aşırı sağa karşı da aktif bir mücadele yürüttü.

Baum ve eşi Renate Baum’un 2007’de Köln’de kurduğu vakıf, 2016’dan bu yana her iki yılda bir, baskılara ve tehditlere rağmen insan hakları için çalışan kişi ve kurumları ödüllendiriyor. 10 bin avro para ödülü de içeren bu onura bugüne dek “Sürgündeki Kadınlar (Women in Exile)” ve HAMi (Almanya’da sürgündeki Afgan kadınlar girişimi) gibi örgütler layık görüldü.

Keskin’e ödül

Eren Keskin, Türkiye’de uzun yıllardır sürdürdüğü insan hakları mücadelesi nedeniyle bu yılki ödülün sahibi oldu. Keskin hakkında şimdiye kadar 140’tan fazla dava açıldı; ayrıca iki kez silahlı saldırıya uğradı. Buna rağmen çalışmalarına ara vermeyen Keskin, özellikle ifade özgürlüğü, kadın hakları, azınlık hakları ve devlet ihlallerinin belgelenmesi alanındaki mücadelesiyle tanınıyor.

Ödül töreninin kesin tarihi henüz açıklanmadı. Vakıf başkanı Renate Liesmann-Baum, törenin önümüzdeki ilkbaharda yapılacağını duyurdu. Program, Türkiye Avrupa Kültür Forumu işbirliğiyle düzenlenecek. Keskin’in, yurtdışı çıkış yasağı nedeniyle törene internet üzerinden canlı bağlantıyla katılması bekleniyor.

Daha önce de birçok ödül aldı

Eren Keskin, çalışmalarıyla daha önce de birçok kez uluslararası platformlarda ödüllendirildi. Aachen Barış Ödülü (2004), Theodor Haecker Politik Cesaret ve Dürüstlük Ödülü (2005), Uluslararası Hrant Dink Ödülü (2017) ve Olaf Palme Ödülü (2023) bunlardan sadece birkaçı.

(GK/EMK)

Eren Keskin Gerhart Baum Gerhart Baum İnsan Hakları Ödülü
Gazeteci. Frankfurt'ta yaşıyor. 

ilgili haberler
Eren Keskin: Gerçek barış için insan hakları ihlalleri sona ermeli
18 Ağustos 2025
/haber/eren-keskin-gercek-baris-icin-insan-haklari-ihlalleri-sona-ermeli-310554
Eren Keskin: 15 Kürt kadın mahpusun tahliyesi 1 yıl ertelendi
17 Ekim 2024
/haber/eren-keskin-15-kurt-kadin-mahpusun-tahliyesi-1-yil-ertelendi-300842
Eren Keskin: Cezaevlerine para yatırmak artık suç sayılıyor
17 Ekim 2024
/haber/eren-keskin-cezaevlerine-para-yatirmak-artik-suc-sayiliyor-300830
Savcı, Eren Keskin ve Güllistan Yarkın’ın beraat ettiği 301. Madde davasını istinafa taşıdı
22 Mayıs 2024
/haber/savci-eren-keskin-ve-gullistan-yarkinin-beraat-ettigi-301-madde-davasini-istinafa-tasidi-295649
Eren Keskin ve Güllistan Yarkın, 301. Madde'den beraat etti
2 Mayıs 2024
/haber/eren-keskin-ve-gullistan-yarkin-301-madde-den-beraat-etti-294877
Eren Keskin: 1915 Soykırımı’nı tartışmadan demokratikleşme mümkün değil
24 Nisan 2024
/haber/eren-keskin-1915-soykirimini-tartismadan-demokratiklesme-mumkun-degil-294572
Eren Keskin ve Güllistan Yarkın’a TCK 301’den ceza talebi
26 Mart 2024
/haber/eren-keskin-ve-gullistan-yarkina-tck-301den-ceza-talebi-293487
FIDH VE OMCT'DEN ÇAĞRI
"Eren Keskin ve İHD'ye yönelik tacizleri derhal durdurun ve soruşturma başlatın"
30 Ocak 2024
/haber/eren-keskin-ve-ihd-ye-yonelik-tacizleri-derhal-durdurun-ve-sorusturma-baslatin-291217
İHD 21. OLAĞAN GENEL KURULU
Eren Keskin: Muhalefet 'devlete ne kadar benziyoruz' tartışması yapmalı
4 Kasım 2023
/haber/eren-keskin-muhalefet-devlete-ne-kadar-benziyoruz-tartismasi-yapmali-287437
Eren Keskin: Irkçılık karşıtları birlik olmalı
18 Ekim 2023
/haber/eren-keskin-irkcilik-karsitlari-birlik-olmali-286518
