Eren Keskin’e Almanya’dan insan hakları ödülü

İnsan hakları savunucusu Avukat Eren Keskin, Almanya’dan bir kez daha uluslararası bir ödüle layık görüldü.

Keskin, Şubat ayında hayatını kaybeden eski Federal İçişleri Bakanı Gerhart Baum (1932–2025) adına verilen Gerhart Baum İnsan Hakları Ödülü ile onurlandırılacak. Ödül, gelecek yıl düzenlenecek bir törenle kendisine takdim edilecek.

Baum’un mirası ve vakıf çalışmaları

Almanya’da 1970’lerde Willy Brandt ve Helmut Schmidt hükümetlerinde müsteşar ve bakanlık görevlerinde bulunan, daha sonra da Birleşmiş Milletler’de ülkesini uzun yıllar temsil ederek İnsan Hakları Komisyonu Sorumluluğunu üstlenen Gerhart Baum, yaşamı boyunca temel özgürlüklerin korunması için mücadele etti.

Liberal çizgideki FDP’nin (Hür Demokrat Parti) önde gelen isimlerinden olan Baum, güvenlik ve terörle mücadele gerekçeleriyle çıkarılan, insan haklarını kısıtlayan yasalara karşı kararlı duruşuyla tanınıyordu. Bu düzenlemelerden bir kısmı onun açtığı davalar sayesinde Almanya Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Aynı zamanda ülkedeki yükselen ırkçılık ve aşırı sağa karşı da aktif bir mücadele yürüttü.

Baum ve eşi Renate Baum’un 2007’de Köln’de kurduğu vakıf, 2016’dan bu yana her iki yılda bir, baskılara ve tehditlere rağmen insan hakları için çalışan kişi ve kurumları ödüllendiriyor. 10 bin avro para ödülü de içeren bu onura bugüne dek “Sürgündeki Kadınlar (Women in Exile)” ve HAMi (Almanya’da sürgündeki Afgan kadınlar girişimi) gibi örgütler layık görüldü.

Keskin’e ödül

Eren Keskin, Türkiye’de uzun yıllardır sürdürdüğü insan hakları mücadelesi nedeniyle bu yılki ödülün sahibi oldu. Keskin hakkında şimdiye kadar 140’tan fazla dava açıldı; ayrıca iki kez silahlı saldırıya uğradı. Buna rağmen çalışmalarına ara vermeyen Keskin, özellikle ifade özgürlüğü, kadın hakları, azınlık hakları ve devlet ihlallerinin belgelenmesi alanındaki mücadelesiyle tanınıyor.

Ödül töreninin kesin tarihi henüz açıklanmadı. Vakıf başkanı Renate Liesmann-Baum, törenin önümüzdeki ilkbaharda yapılacağını duyurdu. Program, Türkiye Avrupa Kültür Forumu işbirliğiyle düzenlenecek. Keskin’in, yurtdışı çıkış yasağı nedeniyle törene internet üzerinden canlı bağlantıyla katılması bekleniyor.

Daha önce de birçok ödül aldı

Eren Keskin, çalışmalarıyla daha önce de birçok kez uluslararası platformlarda ödüllendirildi. Aachen Barış Ödülü (2004), Theodor Haecker Politik Cesaret ve Dürüstlük Ödülü (2005), Uluslararası Hrant Dink Ödülü (2017) ve Olaf Palme Ödülü (2023) bunlardan sadece birkaçı.

