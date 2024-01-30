"Eren Keskin ve İHD'ye yönelik tacizleri derhal durdurun ve soruşturma başlatın"

Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH) ve İşkenceye Karşı Dünya Örgütü'nün (OMCT) ortaklaşa oluşturdukları İnsan Hakları Savunucularını Koruma Gözlemevi 30 Ocak'ta yayımladığı bir duyuruyla İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Eren Keskin ve İHD'ye yönelik tehditler konusunda uluslararası kamuoyunu harekete geçmeye çağırdı.

Ne olmuştu?

Gözlemevi, İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) tarafından, insan hakları avukatı ve İHD'nin eş başkanı olan Eren Keskin'e yönelik taciz ve tehdit eylemleri hakkında bilgilendirildiğini duyurduktan sonra kısa özgeçmişini verdiği Eren Keskin'in 8 Ocak 2024'te ırkçı X (önceki Twitter) hesaplarından "24 Nisan 2023 Ermeni Soykırımı Anma Günü'nde katıldığı bir basın toplantısında çekilmiş bir fotoğrafı kullanılarak paylaşımlar yapılmaya başlandığını" anımsattı.

Gözlemevi büyük takipçi sayısına sahip olan bu hesapların "Eren Keskin ve İHD'yi, Türkiye'nin Ermeni Soykırımı'nı inkarı ve özür dilememe ve tazminat sağlamaması eleştirileri nedeniyle karalama kampanyasının doğrudan hedefi kıldığını" belirtti.

Gözlemevi "bu paylaşımlara yönelik sosyal medya yanıtları ve yeniden paylaşımları yoluyla Eren Keskin'e, basın toplantısına katılan diğer kişilere ve İHD'ye birçok tehdit ve hakaret yönlendirildi[ğini], bu şiddet içeren söylemin aynı zamanda ultra-milliyetçi Zafer Partisi'nin Kocaeli Şubesi'nin resmi hesabından da paylaşıldı[ğını], bunun da organize saldırıların ciddiyetini artırdı[ğını]" açıkladı.

Açıklamada "9 Ocak 2024'te, aynı fotoğraf[ın], 1998'de eski İHD Başkanı Akın Birdal'a yönelik suikast girişimini planlama ve tahrik etmekten yargılanan [ve cezalandırılan] Semih Tufan Gülaltay tarafından, Eren Keskin'i doğrudan tehdit eden ve hakaret ve tehdit içeren bir başlıkla X hesabında paylaşıldı[ğı]" dile getirildi ve 10 Ocak 2024'te Eren Keskin'in avukatları[nın], İstanbul Anadolu Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu[kları] kaydedildi.

Gözlemevi'nin duyrurusunda, "İHD'nin 1986'daki kuruluşundan bu yana, 23 üye ve yöneticisinin gayri resmi infaz sonucu hayatını kaybettiği [hatırlatıldı]: 1998 ile 2002 arasında, İHD Genel Merkezine yapılan saldırılarda, derneğin iki başkanı da saldırıya uğradı, bunlardan Akın Birdal, 12 Mayıs 1998'de silahlı bir saldırıya maruz kaldı. Kritik bir durumda ve uzun süre yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatta kaldı. Semih Tufan Gülaltay, 2 Haziran 1998'de gözaltına alındı ve "kasıtlı olarak önceden planlanmış cinayete teşebbüs" suçundan Akın Birdal'a 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Gülaltay, dört buçuk yıl hapis yattıktan sonra şartlı tahliye hükümlerinden yararlandı."

Tehditler ciddi ve yakın

Gözlemevi bu bağlamda, "Eren Keskin ve İHD'ye yönelik karalama kampanyasının örgütlü yapısı ve Semih Tufan Gülaltay'ın bu kampanyadaki rolü göz önüne alındığında, Eren Keskin ve derneğin uğradığı tehditlerin ciddi ve yakın olduğu konusunda büyük kaygı duyduğunu" dile getirdi.

Gözlemevi, "son on yıldır Eren Keskin'in barışçıl insan hakları çalışmaları ve ifade özgürlüğü kullanımı nedeniyle sürekli yargısal tacize ve tehditlere maruz kaldığını hatırlat[tı]."

Kuruluş, "Eren Keskin ve İHD'ye yönelik taciz ve tehditleri kına[dığını] ve Türkiye makamlarını, Eren Keskin, İHD ve üyelerine yönelik taciz ve tehditlere derhal, eksiksiz ve tarafsız bir soruşturma yapmaya, korumalarını sağlamaya ve failleri uluslararası standartlara uygun bir şekilde yargılamaya çağır[dığını]" duyurdu.

İnsan Hakları Savunucularını Koruma Gözlemevinin talepleri

Gözlemevi açıklamasıyla dünya kamuoyundan şu taleplerde bulundu.

Lütfen Türkiye makamlarına şu talepleri içeren bir mektup yazın:

▶ Eren Keskin'in, İHD üyelerinin ve Türkiye'deki tüm insan hakları savunucularının fiziksel bütünlüklerini ve psikolojik iyiliklerini her durumda güvence altına alın;



▶ Eren Keskin, İHD ve üyelerine yönelik taciz ve tehditlere derhal, eksiksiz ve tarafsız bir soruşturma yapın, korumalarını sağlayın ve failleri uluslararası standartlara uygun bir şekilde yargılayın;



▶ Eren Keskin, İHD üyeleri ve Türkiye'deki tüm insan hakları savunucularına yönelik her türlü tacizin, yargı düzeyinde de olsa sona erdirilmesini ve faillerin mücadeleleri engelleme veya misilleme korkusu olmadan faaliyetlerini sürdürebilmelerini sağlayın.

Kuruluş Türkiye'deki makamların sosyal medya ve e-posta hesaplarının bağlantılarını da paylaştı

• Türkiye Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan, E-posta: [email protected], Twitter: @RTErdogan

• Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, E-posta: [email protected] / [email protected], Twitter: @adalet_bakanlik

• İçişleri Bakanı, Ali Yerlikaya, E-posta: [email protected] / [email protected], Twitter: @TC_icisleri

• Dışişleri Bakanı, Hakan Fidan, Twitter: @MFATurkiye

• Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu üyeleri ve Başkan Prof. Dr. Muharrem Kılıç, E-posta: [email protected], Twitter: @muharremkilic1 / @tihek_kurumsal

•Büyükelçi Faruk Kaymakçı, Türkiye AB Brüksel Diplomatik Misyonu E-Posta: [email protected] / [email protected]

• Büyükelçi Güven Begeç, Türkiye BM Cenevre Daimi Misyonu, E-posta: [email protected]

(AEK)