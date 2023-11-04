Eren Keskin: Muhalefet 'devlete ne kadar benziyoruz' tartışması yapmalı

İnsan Hakları Derneği (İHD) 21’inci Olağan Genel Kurulu, “Mirov bi mafen xwe heye, İHD bi tekoşina xwe” /İnsan haklarıyla, İHD mücadelesi ile vardır” sloganıyla Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi’nde başladı.

MA'nın haberine göre kurula çok sayıda siyasi parti ve sivil toplum kuruluşunun temsilcisi katıldı.

Keskin: Cumhuriyeti Ermeni Soykırımı'nı yapanlar kurdu

Kurulda konuşan İHD Eş Genel Başkanı Eren Keskin, “Biz İHD’de sürekli olarak ‘çok zor bir sürece giriyoruz’ diyoruz. Evet bu süreç de çok zor olacak. Çünkü bu Cumhuriyeti 1915 Ermeni Soykırımı’nı yapan ittihatçı yapı kurdu. Yüz yıllık süreçte ülkede yaşayan farklılıklar ya soykırımlarla, ya sürgün edilerek ya da asimile ederek yok edilmeye çalışıldı” dedi.

"Kürdistan sorunu"

Resmî ideoloji tartışması yapılmadan barışın gelmeyeceğine vurgu yapan Keskin, “Türkiye’de ve diğer dört parçada Kürdistan sorunu var. Çünkü bu sadece bizim coğrafyamızın sorunu değil. Dört parçada sömürgeci zihniyet Kürtleri yok etmek istiyor" diye konuştu.

"Evet bugün çok acı bir savaş yaşanıyor Ortadoğu’da. İsrail, devlet terörü uygulayarak Filistin’i yok etmeye çalışıyor. Bu coğrafyada kendine muhalif diyen birileri Filistin’deki katliamı görürken, Rojava’daki katliamı görmüyor. Biz muhalif örgütler olarak ‘devlete ne kadar benziyoruz’ tartışmasını da yapmamız lazım.”

Birdal: Cumhuriyetin yüz yılı, insan hakları ihlali tarihidir

Ardından söz alan İHD'nin Onursal Başkanı Akın Birdal, Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzüncü yılına ilişkin olarak, “Cumhuriyetin yüz yılı, insan hakları ihlali tarihidir. Bu coğrafyanın temel sorunu Kürt sorunudur. Kürt sorunu demokratik yol ve yöntemlerle çözülmelidir. Tabi bu da İmralı tecridinin kaldırılması ile mümkün olabilir" dedi.

"Eşit bir toplum yaratmamız için önceliğimiz barıştır" diyen Birdal, "Barışı sağlamadan, hava ve su ile yakıcı hale getirmeden bu coğrafyaya özgürlük gelmez” ifadelerini kullandı.

Türkdoğan: Kiminle savaşıyorsanız onunla barışacaksınız

Daha sonra Cumartesi Anneleri/İnsanları'na destek açıklaması yapıldı ve ardından İHD’nin önceki Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan konuştu.

"Dünyada geçerli kuralı hatırlamaya devam edeceğiz; kiminle savaşıyorsanız onunla barışacaksınız" diyen Türkdoğan, "Biz, bu Ortadoğu’nun ateş çemberinde, hiç değilse Kurdistan’da barışı görmek istiyoruz. İmralı Adası’ndaki tecridi unutmayacağız. PKK Lideri Abdullah Öcalan ile arkadaşları üzerindeki tecridin kırılması için de mücadeleyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakırhan: 4 Kasım aktörlerini göndereceğimiz günler uzak değil

Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise Kürt siyasetini hedef alan 4 Kasım operasyonunu “darbe” olarak tanımlayıp, “Bu darbeyi ve zulmü yapanların yargılanabileceği günlerin uzak olmadığını biliyorum” dedi.

"Sistem karşısında hak aramak ve talep etmek, ezilenin hakkını savunmanın bir karşılığı olduğunu biliyorduk. Biz bildiğimiz bu durum karşısında hiçbir zaman İHD gibi geri adım atmadık, atmayacağız."

(NT)