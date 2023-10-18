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Yayın Tarihi: 18 Ekim 2023 11:06
 ~ Son Güncelleme: 18 Ekim 2023 13:50
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Eren Keskin: Irkçılık karşıtları birlik olmalı

İsrail devletinin savaş hukukunu ihlal ettiğini belirten Keskin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "En büyük insanlık suçlarını devletler işler. Ve bu suçlar itinayla ‘yok’ sayılır. Hepsi diğerinin suçlarını bilir" dedi.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/18/eren-keskin-irkcilik-karsitlari-birlik-olmali.jpg

İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Eren Keskin, İsrail'in Gazze'deki hastane katliamının ardından açıklama yaptı, ırkçılık tehlikesine dikkat çekti.

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İsrail devletinin savaş hukukunu ihlal ettiğini belirten Keskin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"En büyük insanlık suçlarını devletler işler. Ve bu suçlar itinayla ‘yok’ sayılır. Hepsi diğerinin suçlarını bilir.. Ve susarlar ….Yazılı hukuk bir ‘kılıftır’ sadece…”

“Böylesine bir savaş ortamında insan hakları savunucuları olarak İsrail ‘de yaşayan Arap halkın ve Türkiye’de yaşayan Yahudi halkımızın güvenliği çok önemli. Irkçılık karşıtları birlik olmalı. Ve ses çıkartmalı!!"

(EMK)

Filistin-İsrail Savaşı filistin-israil sorunu Eren Keskîn El-Ehli Baptist Hastanesi
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