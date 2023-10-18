Eren Keskin: Irkçılık karşıtları birlik olmalı

İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Eren Keskin, İsrail'in Gazze'deki hastane katliamının ardından açıklama yaptı, ırkçılık tehlikesine dikkat çekti.

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İsrail devletinin savaş hukukunu ihlal ettiğini belirten Keskin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"En büyük insanlık suçlarını devletler işler. Ve bu suçlar itinayla ‘yok’ sayılır. Hepsi diğerinin suçlarını bilir.. Ve susarlar ….Yazılı hukuk bir ‘kılıftır’ sadece…”

“Böylesine bir savaş ortamında insan hakları savunucuları olarak İsrail ‘de yaşayan Arap halkın ve Türkiye’de yaşayan Yahudi halkımızın güvenliği çok önemli. Irkçılık karşıtları birlik olmalı. Ve ses çıkartmalı!!"

(EMK)