HABER
Yayın Tarihi: 18 Ağustos 2025 14:55
 ~ Son Güncelleme: 18 Ağustos 2025 16:35
2 dk Okuma

Eren Keskin: Gerçek barış için insan hakları ihlalleri sona ermeli

İHD Eş Genel Başkanı Keskin, “Gerçek anlamda bir barış toplumsallaşacaksa bu hasta mahpusların sorunlarının çözülmesi gerekiyor" diyor ve ekliyor: "Umut var ama mücadele etmeden olmaz”

Eren Keskin: Gerçek barış için insan hakları ihlalleri sona ermeli

İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Başkanı Avukat Eren Keskin, Bakırköy Kadın Cezaevi’nde hasta mahpusların yaşadığı sorunları ve Cezaevi İdare ve Gözlem Kurullarının yarattığı hak ihlallerini bianet’e anlattı.

Keskin, cezaevlerinde 1412 hasta mahpus bulunduğunu belirterek, “Birçoğu hastaneye götürülmeyi işkence olarak gördüğü için tedavi hakkını kullanamıyor. Kelepçeli dolaştırılıyorlar, hastanelerde saatlerce bekletiliyorlar. Bu nedenle hastalıkları ilerliyor” dedi.

“Gözlem kurulları mahkemeden daha sert davranıyor”

Yeni uygulamaya geçirilen gözlem kurullarını ağır biçimde eleştiren Keskin, bu yapıların hukukçu olmayan kişilerden oluştuğunu vurguladı:

“Bir tanesi temizlik görevlisiymiş. Hiç ilgisi olmayan kişiler mahpusların geleceğine karar veriyor. 30 yıl ceza yatmış insana ‘pişman mısın’ diye soruluyor. Bu soruyla insanların tahliyesi engelleniyor. Süresi bitmiş bir mahpusun cezası fiilen uzatılıyor. Bu insanlık dışı bir uygulama.”

Keskin, gözlem kurullarının varlığının hukuksuz olduğunu, barış süreci adı verilen bir dönemde bu uygulamanın daha da ağır sonuçlar doğurduğunu söyledi.

Fatma Tokmak’ın durumu

Keskin ayrıca, 1996’dan bu yana müvekkili olan Fatma Tokmak’ın ağır sağlık sorunlarına rağmen tahliye edilmediğini hatırlattı. Tokmak, gözaltına alındığında iki buçuk yaşındaki oğlu Azat ile birlikte işkenceye maruz kaldı; bu durum AİHM kararlarıyla belgelendi.

2000’de “cezaevinde kalamaz” raporuyla tahliye edilen Tokmak, daha sonra yeniden tutuklandı. Bugün ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele eden Tokmak’ın yürüyemediğini, nefes almakta güçlük çektiğini aktaran Keskin, “Adli Tıp ve İnsan Hakları Vakfı raporları ortada olmasına rağmen Fatma Tokmak hâlâ cezaevinde tutuluyor. Bu, yaşam hakkını açıkça ihlal eden bir durum” dedi.

“Gerçek bir barış için ihlaller son bulmalı”

Keskin, hasta mahpusların sorunlarının siyasetin gündemine girmediğini, herkesin yalnızca kendi yakınıyla ilgilendiğini belirterek şunları söyledi:

“Gerçek anlamda bir barış toplumsallaşacaksa bu gözlem kurullarının kaldırılması ve hasta mahpusların sorunlarının çözülmesi gerekiyor. Umut var ama mücadele etmeden olmaz.”

İptal edilmeyen sözleşme: Türklük, hafıza ve çözümün imkânı
İptal edilmeyen sözleşme: Türklük, hafıza ve çözümün imkânı
16 Ağustos 2025
“Çözüm Komisyonu” 9 kadın, 39 erkek üyeden oluşuyor
“Çözüm Komisyonu” 9 kadın, 39 erkek üyeden oluşuyor
4 Ağustos 2025
Halkevleri: Çözüm 'masa başı'nda değil, sokakta
SOSYALİSTLER 'BARIŞ SÜRECİ'Nİ DEĞERLENDİRİYOR – 9
Halkevleri: Çözüm 'masa başı'nda değil, sokakta
18 Ağustos 2025
“Kürt sorunu da nereden çıktı” diyenler Fatma Tokmak’ın hayatına bakabilir
“Kürt sorunu da nereden çıktı” diyenler Fatma Tokmak’ın hayatına bakabilir
12 Haziran 2025
İnsan hakları savunucuları: Fatma Tokmak serbest bırakılsın
İnsan hakları savunucuları: Fatma Tokmak serbest bırakılsın
14 Haziran 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
İNSAN HAKLARI hasta mahpuslar fatma tokmak hasta mahpus Fatma Tokmak Eren Keskin İHD Genel Başkanı Eren Keskin
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara yazıları ile katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Şubat 2025'den bu yana kadın haberleri editörü olarak çalışıyor.

ilgili haberler
“Çözüm Komisyonu” 9 kadın, 39 erkek üyeden oluşuyor
4 Ağustos 2025
/haber/cozum-komisyonu-9-kadin-39-erkek-uyeden-olusuyor-310115
Severely ill prisoner Fatma Tokmak held in solitary confinement
8 October 2024
/haber/severely-ill-prisoner-fatma-tokmak-held-in-solitary-confinement-300524
SÜVEYDALI GAZETECİ DİAA EL-SEHNAVİ İLE SÖYLEŞİ
“Süveyda’da çözüm istiyorlarsa insanları ekmek ve suyla sınamamalılar”
9 Ağustos 2025
/haber/suveydada-cozum-istiyorlarsa-insanlari-ekmek-ve-suyla-sinamamalilar-310270
SÜRECİN TOPLUMSALLAŞMASI İÇİN İLK ADIM
Çözüm komisyonuna hangi kurum ve isimler davet edildi?
13 Ağustos 2025
/haber/cozum-komisyonuna-hangi-kurum-ve-isimler-davet-edildi-310368
Çözüm komisyonunun ilk toplantısı 5 Ağustos’ta
1 Ağustos 2025
/haber/cozum-komisyonunun-ilk-toplantisi-5-agustosta-310043
Hasta mahpus Fatma Tokmak için acil çağrı
27 Ocak 2022
/haber/hasta-mahpus-fatma-tokmak-icin-acil-cagri-256846
Çözüm komisyonuna hangi parti kimleri görevlendirdi?
31 Temmuz 2025
/haber/cozum-komisyonuna-hangi-parti-kimleri-gorevlendirdi-310016
Özel: CHP, çözüm süreci komisyonuna katılacak
30 Temmuz 2025
/haber/ozel-chp-cozum-sureci-komisyonuna-katilacak-309968
Can Atalay’dan 'çözüm' komisyonuna mektup: 7 maddede öneri sundu
6 Ağustos 2025
/haber/can-atalaydan-cozum-komisyonuna-mektup-7-maddede-oneri-sundu-310170
Ağır hasta mahpus Fatma Tokmak hücrede tutuluyor: Hayatı risk altında
7 Ekim 2024
/haber/agir-hasta-mahpus-fatma-tokmak-hucrede-tutuluyor-hayati-risk-altinda-300454
