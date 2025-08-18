Eren Keskin: Gerçek barış için insan hakları ihlalleri sona ermeli

İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Başkanı Avukat Eren Keskin, Bakırköy Kadın Cezaevi’nde hasta mahpusların yaşadığı sorunları ve Cezaevi İdare ve Gözlem Kurullarının yarattığı hak ihlallerini bianet’e anlattı.

Keskin, cezaevlerinde 1412 hasta mahpus bulunduğunu belirterek, “Birçoğu hastaneye götürülmeyi işkence olarak gördüğü için tedavi hakkını kullanamıyor. Kelepçeli dolaştırılıyorlar, hastanelerde saatlerce bekletiliyorlar. Bu nedenle hastalıkları ilerliyor” dedi.

“Gözlem kurulları mahkemeden daha sert davranıyor”

Yeni uygulamaya geçirilen gözlem kurullarını ağır biçimde eleştiren Keskin, bu yapıların hukukçu olmayan kişilerden oluştuğunu vurguladı:

“Bir tanesi temizlik görevlisiymiş. Hiç ilgisi olmayan kişiler mahpusların geleceğine karar veriyor. 30 yıl ceza yatmış insana ‘pişman mısın’ diye soruluyor. Bu soruyla insanların tahliyesi engelleniyor. Süresi bitmiş bir mahpusun cezası fiilen uzatılıyor. Bu insanlık dışı bir uygulama.”

Keskin, gözlem kurullarının varlığının hukuksuz olduğunu, barış süreci adı verilen bir dönemde bu uygulamanın daha da ağır sonuçlar doğurduğunu söyledi.

Fatma Tokmak’ın durumu

Keskin ayrıca, 1996’dan bu yana müvekkili olan Fatma Tokmak’ın ağır sağlık sorunlarına rağmen tahliye edilmediğini hatırlattı. Tokmak, gözaltına alındığında iki buçuk yaşındaki oğlu Azat ile birlikte işkenceye maruz kaldı; bu durum AİHM kararlarıyla belgelendi.

2000’de “cezaevinde kalamaz” raporuyla tahliye edilen Tokmak, daha sonra yeniden tutuklandı. Bugün ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele eden Tokmak’ın yürüyemediğini, nefes almakta güçlük çektiğini aktaran Keskin, “Adli Tıp ve İnsan Hakları Vakfı raporları ortada olmasına rağmen Fatma Tokmak hâlâ cezaevinde tutuluyor. Bu, yaşam hakkını açıkça ihlal eden bir durum” dedi.

“Gerçek bir barış için ihlaller son bulmalı”

Keskin, hasta mahpusların sorunlarının siyasetin gündemine girmediğini, herkesin yalnızca kendi yakınıyla ilgilendiğini belirterek şunları söyledi:

“Gerçek anlamda bir barış toplumsallaşacaksa bu gözlem kurullarının kaldırılması ve hasta mahpusların sorunlarının çözülmesi gerekiyor. Umut var ama mücadele etmeden olmaz.”

(EMK)