ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
Yayın Tarihi: 17 Ekim 2024 13:54
 ~ Son Güncelleme: 17 Ekim 2024 14:00
2 dk Okuma

Eren Keskin: Cezaevlerine para yatırmak artık suç sayılıyor

Keskin, Yeni Yaşam'daki köşe yazısında, özellikle son iki yıldır "terörizmin finansmanı" gerekçesiyle, cezaevinde bulunan yakınlarına para yatıran insanların yargılandığını ve cezalar verildiğini belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bu fotoğraf, hasta ve engelli mahpusların serbest bırakılması talebiyle düzenlenen bir protesto gösterisini yansıtıyor. Gösteride bir grup insan, ellerinde cezaevinde bulunan hasta mahpusların fotoğraflarını tutuyor. Her bir fotoğrafın altında "Serbest Bırakılsın" ifadesi yer alıyor. Göstericiler arasında tekerlekli sandalyede bulunan kişiler de var, bu da hasta ve engelli mahpusların durumuna dikkat çekmeyi amaçlayan bir eylem olduğunu gösteriyor.
Daha önce hasta mahpuslar için mücadele ederken geçen hafta tutuklanan hak savunucusu Hatice Onaran. Fotoğraf: Arşiv

İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı avukat Eren Keskin, Yeni Yaşam gazetesindeki bu haftaki köşe yazısında Türkiye yargısının son yıllarda ortaya çıkardığı yeni bir suç tipine dikkat çekti: “Cezaevlerine para yatırmak.”

Keskin, özellikle son iki yıldır "terörizmin finansmanı" gerekçesiyle, cezaevinde bulunan yakınlarına para yatıran insanların yargılandığını ve cezalar verildiğini belirtti.

Keskin, bu suçlamanın temelinde Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) uluslararası kara para aklama ve terör finansmanını önleme amacıyla başlattığı süreçlerin yer aldığını ifade etti. Türkiye’nin bu sözleşmeler kapsamında "terörizmin finansmanı" adı altında yasal düzenlemeler yaptığını, ancak bu yasaların uygulamada yoksul mahpuslara küçük miktarlarda para yatıran kişileri hedef aldığını vurguladı.

Hatice Onaran Davası: Bir insan hakları savunucusunun yargılanması

Fotoğraf: Evrim Kepenek

Keskin ayrıca, uzun yıllar insan hakları mücadelesi veren Hatice Onaran’ın da benzer bir suçlamayla 4 yıl 2 ay hapis cezası verildiğini ve cezasının geçtiğimiz hafta kesinleştiğini paylaştı.

Keskin, Onaran’ın kanser hastası ve %79 engelli olmasına rağmen cezalandırıldığını ve savcının yasa gereği cezasının ertelenemeyeceğini belirttiğini söyledi. Keskin, bu durumu Türkiye’deki siyasi davalar ve ceza infazlarındaki eşitsizliğin çarpıcı bir örneği olarak nitelendirdi.

Keskin’in “Yeni bir suç icat edildi” başlıklı yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz.

655. F Oturması: Hasta ve engelli mahpus Hatice Onaran serbest bırakılsın
655. F Oturması: Hasta ve engelli mahpus Hatice Onaran serbest bırakılsın
12 Ekim 2024

(EMK) 

Haber Yeri
İstanbul
Hatice Onaran Eren Keskin hasta mahpuslar cezaevi
ilgili haberler
Hak savunucuları hasta mahpus Hatice Onaran'a mektup gönderdi
16 Ekim 2024
/haber/hak-savunuculari-hasta-mahpus-hatice-onaran-a-mektup-gonderdi-300794
655. F Oturması: Hasta ve engelli mahpus Hatice Onaran serbest bırakılsın
12 Ekim 2024
/haber/655-f-oturmasi-hasta-ve-engelli-mahpus-hatice-onaran-serbest-birakilsin-300663
İHD: Hatice Onaran yalnız değildir
10 Ekim 2024
/haber/ihd-hatice-onaran-yalniz-degildir-300597
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Hak savunucuları hasta mahpus Hatice Onaran'a mektup gönderdi
16 Ekim 2024
/haber/hak-savunuculari-hasta-mahpus-hatice-onaran-a-mektup-gonderdi-300794
655. F Oturması: Hasta ve engelli mahpus Hatice Onaran serbest bırakılsın
12 Ekim 2024
/haber/655-f-oturmasi-hasta-ve-engelli-mahpus-hatice-onaran-serbest-birakilsin-300663
İHD: Hatice Onaran yalnız değildir
10 Ekim 2024
/haber/ihd-hatice-onaran-yalniz-degildir-300597
Sayfa Başına Git