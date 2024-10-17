Eren Keskin: Cezaevlerine para yatırmak artık suç sayılıyor

İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı avukat Eren Keskin, Yeni Yaşam gazetesindeki bu haftaki köşe yazısında Türkiye yargısının son yıllarda ortaya çıkardığı yeni bir suç tipine dikkat çekti: “Cezaevlerine para yatırmak.”

Keskin, özellikle son iki yıldır "terörizmin finansmanı" gerekçesiyle, cezaevinde bulunan yakınlarına para yatıran insanların yargılandığını ve cezalar verildiğini belirtti.

Keskin, bu suçlamanın temelinde Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) uluslararası kara para aklama ve terör finansmanını önleme amacıyla başlattığı süreçlerin yer aldığını ifade etti. Türkiye’nin bu sözleşmeler kapsamında "terörizmin finansmanı" adı altında yasal düzenlemeler yaptığını, ancak bu yasaların uygulamada yoksul mahpuslara küçük miktarlarda para yatıran kişileri hedef aldığını vurguladı.

Hatice Onaran Davası: Bir insan hakları savunucusunun yargılanması

Fotoğraf: Evrim Kepenek

Keskin ayrıca, uzun yıllar insan hakları mücadelesi veren Hatice Onaran’ın da benzer bir suçlamayla 4 yıl 2 ay hapis cezası verildiğini ve cezasının geçtiğimiz hafta kesinleştiğini paylaştı.

Keskin, Onaran’ın kanser hastası ve %79 engelli olmasına rağmen cezalandırıldığını ve savcının yasa gereği cezasının ertelenemeyeceğini belirttiğini söyledi. Keskin, bu durumu Türkiye’deki siyasi davalar ve ceza infazlarındaki eşitsizliğin çarpıcı bir örneği olarak nitelendirdi.

Keskin’in “Yeni bir suç icat edildi” başlıklı yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz.

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(EMK)