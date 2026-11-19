DEM Parti Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez ve DEM Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Külaku'nun imzasını taşıyan rapor, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığına sunuldu.

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Rapor, 12 Kasım'da Konya Ereğli Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda farklı koğuşlardaki siyasi mahpuslarla yapılan görüşmelere dayanıyor. Görüşmelerde, mahpusların tahliye süreçlerinden sağlık hizmetine erişime, tecrit uygulamalarından haberleşme ve yayın haklarına kadar birçok konuda sorun yaşadığı aktarıldı.

Tahliye süreçleri

Raporda en çok yer verilen konu, İdare ve Gözlem Kurulu'nun koşullu salıverilme değerlendirmeleri. Mehmet Can Yiğirer, kurul değerlendirmelerinde nesnel ölçütlerin gözetilmediğini, sorulan soruların ve değerlendirme biçiminin sorun yarattığını, kurula yeniden çıkarılan siyasi mahpusların tahliye beklentilerinin karşılanmadığını söyledi. Rapora göre cezasını tamamladığı belirtilen Sinan Çelik'in de hâlâ cezaevinde tutulduğu iddia edildi. Ali Dalaba ise aldığı üç ayrı hücre cezasının koşullu salıverilme sürecini olumsuz etkilediğini belirtti.

Tecrit ve sosyal izolasyon

Mehmet Can Yiğirer, mahpusların kendi koğuşlarında kalanlar dışındaki kişilerle ortak etkinliklere katılamadığını, farklı koğuşlardaki mahpuslarla göz teması kurmalarına bile izin verilmediğini aktardı. Hasan Muhammed İbiş, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan 12 mahpusun adli tutukluların bulunduğu koğuşlarda tutulduğunu ve aynı koğuşta kalma taleplerinin karşılanmadığını söyledi.

Raporda, başka bir cezaevinden nakledilen Zerdeşt Oduncu'nun ring aracında askerler tarafından fiziksel saldırıya uğradığı ve ardından tek kişilik hücrede tutulduğu iddiası da yer aldı.

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Sağlık hizmetine erişim

Ayhan Kavak, ortopedik rahatsızlığı nedeniyle hastane sevklerinin ambulansla yapılması ve klozetli tuvalet imkânı sağlanması gerektiğini söyledi. Kadir Kevser, yaklaşık üç aydır diş hekimi muayenesi için başvurduğunu, kurumda diş hekimi bulunmadığını ve revir doktorunun sevk işlemlerini yapmadığını belirtti. Ramazan Bakır'ın ortopedik rahatsızlığına rağmen tek kişilik hücrede tutulduğu, sağlık durumuna uygun bir koğuşa alınması gerektiği aktarıldı.

Hasan Muhammed İbiş, hastane sevklerinde çift kelepçe takılmasını ve ayakkabı bağlarının çıkarılmasını sağlık hakkına aykırı bulduğunu söyledi. Raporda ayrıca, sağlık gerekçesiyle diyet yemeği almaları gereken Emin Gürbüz ve Mahmut Ulaşan'a bu yemeklerin verilmediği iddia edildi.

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Haberleşme ve yayın hakkı

Mahpuslar, dışarıdan gönderilen mektup ve fotoğrafların kendilerine ulaştırılmadığını, kitap temininde ve kitap değişiminde engeller çıkarıldığını, bazı yayınların teslim edilmediğini belirtti. Emin Gurban'a gönderilen bir kitabın teslim edilmediği aktarıldı. Hasan Muhammed İbiş, koğuşlarda radyo bulunmadığını ve gazetelere erişimde sorun yaşandığını söyledi.

Arama, disiplin ve günlük yaşam

Mehmet Can Yiğirer ve Fahrettin İşlek, koğuş aramalarının baskın ve tehdit biçiminde yapıldığını, aramalara itiraz eden mahpusların disiplin cezası aldığını anlattı. Sinan Durmaz, idare görüşmelerinde ayakta bekletildiğini ve oturmasına izin verilmediğini söyledi. Fahrettin İşlek, cezaevi savcısının görüşmeler sırasında hakaret içeren ifadeler kullandığını iddia etti.

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Kadir Kevser, bazı vardiyalarda personelin tutumu nedeniyle mahpusların uyumasına engel olunduğunu belirtti. Mehmet Ümit ise sportif faaliyetlere haftada yalnızca bir saat katılabildiklerini aktardı.

Milletvekillerinin talepleri

Milletvekillerinin raporunda, Komisyonun cezaevine bir inceleme heyeti göndermesi ve mahpuslarla idareden bağımsız görüşmeler yapması istedi. Raporda ayrıca, koşullu salıverilme kararlarının ve ret gerekçelerinin incelenmesi, Zerdeşt Oduncu iddiasının sevk kayıtları ve kamera görüntüleriyle araştırılması, sağlık hizmetlerine erişimin güvence altına alınması, mektup, kitap ve yayın kısıtlamalarının nedenlerinin araştırılması ile arama ve disiplin uygulamalarına ilişkin şikâyetlerde idari ve adli soruşturma başlatılması talep edildi.

Ne olmuştu? Milletvekilleri İrmez ve Külaku, 12 Kasım'da Konya Ereğli Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nu ziyaret etti ve siyasi mahpuslarla görüştü. Ziyaretin ardından hazırlanan raporda, mahpusların anlatımına dayanan çok sayıda şikâyet yer aldı.

(FY)