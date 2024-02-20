ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 20 Şubat 2024 18:47
 ~ Son Güncelleme: 20 Şubat 2024 18:54
3 dk Okuma

Erdoğan’ın korumaları işkenceden yargılanabilir

Avukat Sertuğ Sürenoğlu’nu darp eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iki koruması için açılan ‘basit yaralama’ davasında İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesi görevsizlik verdi. Sanıkların işkenceden yargılanmalarını için dosyayı ağır ceza mahkemesine gönderdi.

Hikmet Adal
ENRead in English
Hikmet Adal

Hikmet Adal
ENRead in English
Görseli Büyüt
Erdoğan’ın korumaları işkenceden yargılanabilir

Avukat Sertuğ Sürenoğlu’nu Demirören ve Kalyoncu ailelerinin Çırağan Sarayındaki düğünü sırasında yolun kapatılmasına tepki gösterdiği için darp eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iki koruması olaydan beş yıl sonra yargılanmaya başladı.

İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya barolar ve avukatlar geniş bir katılım gösterdi. Ancak sanık iki koruma duruşmaya katılmadı.

Cumhurbaşkanına Hakaret Ettiği İddiasıyla Darp Edilen Avukatın Gözaltı Anı Görüntüleri Çıktı
Cumhurbaşkanına Hakaret Ettiği İddiasıyla Darp Edilen Avukatın Gözaltı Anı Görüntüleri Çıktı
26 Nisan 2019

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, “Beyan içeriği ve müşteki hakkında düzenlenen rapor dikkate alındığında sanıklara isnat edilen zor kullanma yetkisini aşmak suretiyle basit kasten yaralama eyleminin bir bütün halinde 'işkence' suçunu oluşturma ihtimali bulunduğundan, işkence suçunda da delileri takdir etme ve sanıklarının hukuki durumlarını değerlendirme görev ve yetkisinin Ağır Ceza Mahkemesinin görevi ve yetkisi kapsamında kaldığı dikkate alındığında mahkemece görevsizlik kararı verilmesini” talep etti. 

“İşkence, iftira, resmi evrakta sahtecilik, yalan beyan…”

Bunun üzerine söz alan Sürenoğlu’nun avukatlarından Ömer Kavili mütalaaya katıldığını belirterek “İddianameye konu olayda iddia makamının belirttiği gibi işkence suçu işlemiştir. Ancak güç zehirlenmesi yaşayan sanıklar sadece işkence suçu ile kalmamış iftira suçu işlemişler, resmi evrakta sahtecilik suçu işlemişler, yalan beyanda bulunmuşlar ve kendilerini bu güne kadar koruyan bozuk sistemin sayesinde mahkemenizin bugünkü duruşmasına gelmemişlerdir” diye konuştu.

İstanbul Baro Başkanı Filiz Saraç da "İddianamede basit yaralama olarak geçiştirilmeye çalışılan suçlar basit bir yargılama olmaktan çok ötedir. Anayasa'nın ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin temel haklar olarak nitelendirdiği pek çok hakkının ihlal edildiği görülmektedir. Cumhurbaşkanının yakın korumalarının ertesi gün yargı önünde eksiksiz olarak çıkarılmaları gerekirken 5 yıldır bu soruşturma sürmüştür. Bu nedenle yargılamada sadece 2 polis değil o gün orada işkenceyi izleyen ve 5 yıl boyunca süreci uzatan kim varsa yargı önüne çıkmalıdır” dedi.

Mahkeme sanıkları tutuklamadı

Kararını açıklayan mahkeme eylemin işkence suçunu oluşturma ihtimali dolayısıyla dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesine hükmetti. Ancak sanıkların kamu görevlisi olduğunu bu nedenle de kaçma şüphesinin olmadığını belirten mahkeme sanıkları tutuklamadı. Adli kontrol tedbiri yönündeki talepleri de reddetti. Kararda şöyle dedi:

Her ne kadar sanıklar hakkında zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması suretiyle basit yaralama suçundan kamu davası açılmış ise de; müşteki beyanı, doktor raporları ve tüm dosya kapsamı dikkate alındığında iddianame anlatımında belirtilen ve sanıkların üzerine aldı olan eylemin 5237 sayılı TCK'nın 94/1. Maddesinde düzenlenen işkence suçunu oluşturma ihtimalinin olduğu, bu hususta delilleri tartışma ve değerlendirme görevinin de üst dereceli mahkeme olan Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu nazara alındığında mahkememizin görevsizliğine,

Görevsizlik kararı kesinleştiğinde sanıkların üzerlerine atılı işkence suçundan TCK'nın 94/1, 53/1 maddeleri gereğince yargılanmalarının gereğinin takdir ve ifası için dosyanın görevli ve yetkili İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.

“Davetlilerin Düğüne Girdiği Kapıdaki Cipte Bana İşkence Yapılıyordu”
ÇIRAĞAN’DA İŞKENCE GÖREN SERTUĞ SÜRENOĞLU ANLATTI
“Davetlilerin Düğüne Girdiği Kapıdaki Cipte Bana İşkence Yapılıyordu”
17 Nisan 2019

(HA)

işkence sertuğ sürenoğlu
Hikmet Adal
Hikmet Adal
x.com/HikmetAdal [email protected] tüm yazıları
Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda...

Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda haber ve makaleleri yayınlandı. İfade özgürlüğü alanında birçok haber ve makaleye görüş verdi. Yazıları İngilizce başta olmak üzere Fransızca, İtalyanca ve Çerkesceye çevrildi. 8 Mart 2018’deki Feminist Gece Yürüyüşünde çektiği fotoğraflar İstanbul Büyükşehir Belediyesince sergilendi. Erciyes Üniversitesi Gazetecilik mezunu.

Devamını Göster
ilgili haberler
Avukat döven Cumhurbaşkanlığı korumalarına takipsizlik
24 Haziran 2020
/haber/avukat-doven-cumhurbaskanligi-korumalarina-takipsizlik-226296
AVUKAT ÖMER KAVİLİ YORUMLADI
"Avukata İşkenceyi Soruşturan Müfettiş Kimi Soruşturduğunu Bilmiyordu"
21 Ağustos 2019
/haber/avukata-iskenceyi-sorusturan-mufettis-kimi-sorusturdugunu-bilmiyordu-211991
Cumhurbaşkanına Hakaret Ettiği İddiasıyla Darp Edilen Avukatın Gözaltı Anı Görüntüleri Çıktı
26 Nisan 2019
/haber/cumhurbaskanina-hakaret-ettigi-iddiasiyla-darp-edilen-avukatin-gozalti-ani-goruntuleri-cikti-207887
ÇIRAĞAN’DA İŞKENCE GÖREN SERTUĞ SÜRENOĞLU ANLATTI
“Davetlilerin Düğüne Girdiği Kapıdaki Cipte Bana İşkence Yapılıyordu”
17 Nisan 2019
/haber/davetlilerin-dugune-girdigi-kapidaki-cipte-bana-iskence-yapiliyordu-207581
ilgili haberler
Avukat döven Cumhurbaşkanlığı korumalarına takipsizlik
24 Haziran 2020
/haber/avukat-doven-cumhurbaskanligi-korumalarina-takipsizlik-226296
AVUKAT ÖMER KAVİLİ YORUMLADI
"Avukata İşkenceyi Soruşturan Müfettiş Kimi Soruşturduğunu Bilmiyordu"
21 Ağustos 2019
/haber/avukata-iskenceyi-sorusturan-mufettis-kimi-sorusturdugunu-bilmiyordu-211991
Cumhurbaşkanına Hakaret Ettiği İddiasıyla Darp Edilen Avukatın Gözaltı Anı Görüntüleri Çıktı
26 Nisan 2019
/haber/cumhurbaskanina-hakaret-ettigi-iddiasiyla-darp-edilen-avukatin-gozalti-ani-goruntuleri-cikti-207887
ÇIRAĞAN’DA İŞKENCE GÖREN SERTUĞ SÜRENOĞLU ANLATTI
“Davetlilerin Düğüne Girdiği Kapıdaki Cipte Bana İşkence Yapılıyordu”
17 Nisan 2019
/haber/davetlilerin-dugune-girdigi-kapidaki-cipte-bana-iskence-yapiliyordu-207581
diğer yazıları
Gezi davasında mahkeme Yargıtay'ın beraat yönündeki bozma kararına uydu
Bugün 11:12
Gezi davasında mahkeme Yargıtay'ın beraat yönündeki bozma kararına uydu
Elif Akgül: Bağlaç kullanmak suç olmadığı gibi Ermeni soykırımı demek de suç değildir
20 Şubat 2024
Elif Akgül: Bağlaç kullanmak suç olmadığı gibi Ermeni soykırımı demek de suç değildir
Özgür Gündem davası Haziran'a kaldı
20 Şubat 2024
Özgür Gündem davası Haziran'a kaldı
Gazeteci Neşe İdil'e Kobanî paylaşımı nedeniyle hapis cezası
20 Şubat 2024
Gazeteci Neşe İdil'e Kobanî paylaşımı nedeniyle hapis cezası
Özgür Gündem davasında duruşma 2 dakika sürdü
20 Şubat 2024
Özgür Gündem davasında duruşma 2 dakika sürdü
Sayfa Başına Git