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Yayın Tarihi: 4 Ağustos 2025 13:13
 ~ Son Güncelleme: 4 Ağustos 2025 13:21
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Erdoğan’ın günlük korunma maliyeti 8 milyon TL

CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, Cumhurbaşkanlığı’nın ilk 6 ayda 1.5 milyar TL’lik koruma harcamasına tepki gösterdi: “Bu israf düzeni sürdürülemez.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Erdoğan’ın günlük korunma maliyeti 8 milyon TL
Fotoğraf: Volkan Furuncu / AA

CHP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Mühip Kanko, Cumhurbaşkanlığı’nın koruma harcamalarıyla ilgili kamuoyuna yansıyan veriler üzerinden hükümete sert tepki gösterdi.

Kanko, “Cumhurbaşkanının sadece koruma için harcadığı para yılın ilk 6 ayında 1,5 milyar TL’ye yaklaşmış. Bu israf, bu şatafat, bu halktan kopmuşluk artık kabul edilemez boyutta. Hani kamuda tasarruf?” diyerek iktidarı eleştirdi.

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2025 yılının Ocak–Haziran döneminde Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı’nın harcamaları tam olarak 1 milyar 466 milyon 783 bin TL’ye ulaştı. Bu da günde yaklaşık 8 milyon 150 bin TL harcama anlamına geliyor.

Kanko, bu tabloyu “Millete ihanettir” sözleriyle değerlendirdi:

“Bu ülkede emekliye ‘kaynak yok’ deyip 16 bin TL’ye mahkûm eden hükümet, sarayın korunması için günde 8 milyon 150 bin TL harcıyor. İşçiden, memurdan, emekliden kesilen her kuruş, lüks araçlara, zırhlı konvoylara, şatafatlı koruma ordularına aktarılıyor. Bu, açıkça milletin hakkının gaspıdır. Bu israf düzeni artık sürdürülemez.”

Kanko ayrıca, AKP iktidarının halktan topladığı vergileri halka değil, sadece bir avuç iktidar elitinin konforuna harcadığını belirterek, şöyle devam etti:

“Ülkede çocuklar aç yatıyor, emekliler pazardan çürük meyve topluyor, milyonlarca yurttaş borç içinde yaşamaya çalışıyor. Ama saray ve çevresi lüks içinde, günde milyonlarca lira harcayarak halkın alın teriyle sefa sürüyor. Bu saltanat düzeni artık bitmeli. Gerçek tasarruf, sarayın kapılarını halka kapatmakla değil, o sarayın harcamalarını kısmakla başlar.”

(HA)

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