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LGBTİ+
YT: Yayın Tarihi: 23.09.2026 16:37 23 Eylül 2026 16:37
 ~  SG: Son Güncelleme: 23.09.2026 16:46 23 Eylül 2026 16:46
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Erdoğan’ın BM konuşmasına New York’ta Zeki Müren’li protesto

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda LGBTİ+’lara ilişkin sözleri New York’ta protesto edildi. Bir ekrana Zeki Müren’in fotoğrafıyla birlikte “We’ll always be here” (Her zaman burada olacağız) mesajı yansıtıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Erdoğan’ın BM konuşmasına New York’ta Zeki Müren’li protesto
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19 Mart Platformu, Türkiye’de “Ailem Güvende” adıyla yürütülen operasyonlarda LGBTİ+ dernekleri, hak savunucuları ve destek veren kurumlara yönelik baskınları, gözaltı ve tutuklamaları ve sosyal medya hesaplarıyla internet sitelerine getirilen erişim engellerini protesto etmek amacıyla New York Times Square’de yeniden ilan yayımladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu nedeniyle Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın New York’ta bulunduğu günlerde yayımlanan ilanda, gökkuşağı renkleriyle çevrelenmiş, peluş kıyafetli Zeki Müren fotoğrafına yer verildi.

Panoda İngilizce “We Will Always Be Here” (Biz hep burada olacağız) yazdı.

19 Mart Platformu, ilanı Türkiye’de LGBTİ+ varoluşunun gözaltı, tutuklama, baskı ve sansür yoluyla ortadan kaldırılamayacağını vurgulamak amacıyla hazırladığını açıkladı.

Times Square’deki pano sosyal medyada “Erdoğan ABD’de Zeki Müren’le karşılandı” yorumlarıyla paylaşıldı.

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Altı kentte protesto

Türkiye’de LGBTİ+’lara yönelik son operasyonlar farklı ülkelerde de protesto edildi.

Washington DC, New York, Londra, Madrid, Berlin ve Buenos Aires’te Türkiye’nin büyükelçilikleri ve başkonsoloslukları önünde gösteriler düzenlendi.

19 Mart Platformu, “LGBTİ+ olmak ve LGBTİ+ haklarını savunmak suç değildir” diyerek taleplerini şöyle sıraladı:

  • Gözaltına alınanların serbest bırakılması ve tutuklamaların sona erdirilmesi,

  • LGBTİ+ dernekleri ve onlara destek veren kurumlara yönelik baskıların kaldırılması,

  • İnternet siteleri ve sosyal medya hesaplarına getirilen erişim engellerinin iptal edilmesi.

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“Ailem Güvende” operasyonları

“Ailem Güvende” adı verilen operasyonlar 12 Eylül’de LGBTİ+ dernekleri, hak savunucuları ve LGBTİ+’ların bulunduğu mekanlara yönelik baskınlarla başladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 13 Eylül’de yaptığı açıklamada İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin merkezli 15 ili kapsayan operasyonlarda 162 kişi, dokuz dernek ve 13 işletme hakkında adli işlem yürütüldüğünü açıkladı. Gürlek operasyonları, “çocukları, aile kurumunu ve toplum düzenini koruma” gerekçesiyle savundu.

Operasyon kapsamında LGBTİ+ hak savunucuları ve dernek yöneticilerinin de aralarında bulunduğu kişiler tutuklandı. bianet’e konuşan LGBTİ+ aileleri ise operasyonların kendilerinde kaygıyı artırdığını belirterek “Biz aile değil miyiz?” diye sordu.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
New York erdoğan zeki müren ailem güvende operasyonları
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