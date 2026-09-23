Erdoğan’ın BM konuşmasına New York’ta Zeki Müren’li protesto

19 Mart Platformu, Türkiye’de “Ailem Güvende” adıyla yürütülen operasyonlarda LGBTİ+ dernekleri, hak savunucuları ve destek veren kurumlara yönelik baskınları, gözaltı ve tutuklamaları ve sosyal medya hesaplarıyla internet sitelerine getirilen erişim engellerini protesto etmek amacıyla New York Times Square’de yeniden ilan yayımladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu nedeniyle Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın New York’ta bulunduğu günlerde yayımlanan ilanda, gökkuşağı renkleriyle çevrelenmiş, peluş kıyafetli Zeki Müren fotoğrafına yer verildi.

Panoda İngilizce “We Will Always Be Here” (Biz hep burada olacağız) yazdı.

19 Mart Platformu, ilanı Türkiye’de LGBTİ+ varoluşunun gözaltı, tutuklama, baskı ve sansür yoluyla ortadan kaldırılamayacağını vurgulamak amacıyla hazırladığını açıkladı.

Times Square’deki pano sosyal medyada “Erdoğan ABD’de Zeki Müren’le karşılandı” yorumlarıyla paylaşıldı.

Yıldız Tar: LGBTİ+’lara sahip çıkmak insanlığımıza, vicdanımıza sahip çıkmaktır

Altı kentte protesto

Türkiye’de LGBTİ+’lara yönelik son operasyonlar farklı ülkelerde de protesto edildi.

Washington DC, New York, Londra, Madrid, Berlin ve Buenos Aires’te Türkiye’nin büyükelçilikleri ve başkonsoloslukları önünde gösteriler düzenlendi.

19 Mart Platformu, “LGBTİ+ olmak ve LGBTİ+ haklarını savunmak suç değildir” diyerek taleplerini şöyle sıraladı:

Gözaltına alınanların serbest bırakılması ve tutuklamaların sona erdirilmesi,

LGBTİ+ dernekleri ve onlara destek veren kurumlara yönelik baskıların kaldırılması,

İnternet siteleri ve sosyal medya hesaplarına getirilen erişim engellerinin iptal edilmesi.

“LGBTİ+ları içinden çıkardığınızda geriye nasıl bir aile kalır?”

“Ailem Güvende” operasyonları

“Ailem Güvende” adı verilen operasyonlar 12 Eylül’de LGBTİ+ dernekleri, hak savunucuları ve LGBTİ+’ların bulunduğu mekanlara yönelik baskınlarla başladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 13 Eylül’de yaptığı açıklamada İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin merkezli 15 ili kapsayan operasyonlarda 162 kişi, dokuz dernek ve 13 işletme hakkında adli işlem yürütüldüğünü açıkladı. Gürlek operasyonları, “çocukları, aile kurumunu ve toplum düzenini koruma” gerekçesiyle savundu.

Operasyon kapsamında LGBTİ+ hak savunucuları ve dernek yöneticilerinin de aralarında bulunduğu kişiler tutuklandı. bianet’e konuşan LGBTİ+ aileleri ise operasyonların kendilerinde kaygıyı artırdığını belirterek “Biz aile değil miyiz?” diye sordu.

(NÖ)