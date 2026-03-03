Erdoğan’ın adının geçmediği paylaşım nedeniyle yargılanan Zafer Arapkirli’ye beraat

BirGün yazarı ve BirGün TV programcısı Zafer Arapkirli, “Çok kötü bir senaristsin, zaten hep öyleydin” paylaşımı nedeniyle ‘cumhurbaşkanına hakaret (TCK 299)’ iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti.

Çağlayan’daki İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Arapkirli, avukatları Kemal Aytaç ve İlknur Adiller ile birlikte katıldı.

MLSA’nın duruşmadan aktardığına göre Arapkirli esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yaptı.

Ülkede iyilerle kötüler arasında bir mücadele olduğunu belirterek, “Ben iyilerin tarafında onurla durduğum için hakkımda bu davalar açılıyor. Bir onursuz ihbarcının beni hedef göstermesi sonucu bu dava açılmıştır. Paylaşımımda suç unsuru yoktur” dedi ve beraatını talep etti.

Zafer Arapkirli, X'te yaptığı "Çok kötü bir senaristsin, zaten hep öyleydin" ifadesinden ibaret bir paylaşım yapmış, Türkiye Yazarı ve TGRT yorumcusu Cem Küçük "Bu adam bu lafları Cumhurbaşkanını kast ederek yazıyor. Sorsan inkar eder ama bunlar böyle korkak adamlar. Emniyet ve Savcılıklar gereğini yapmalı" diyerek hedef göstermişti.

Arapkirli’nin avukatları, suçlamaya konu sosyal medya paylaşımında Cumhurbaşkanı’nın adının geçmediğini, davanın Cem Küçük’ün paylaşımda Cumhurbaşkanı’nın ima edildiğini düşünmesi üzerine açıldığını belirtti. Avukatlar, Cumhurbaşkanı’nın kast edilmiş olduğu varsayılsa dahi burada suç unsuru bulunmadığını ifade ederek AİHS ve AİHM içtihatlarına atıf yaptı.

Avukat Kemal Aytaç, suçlamaya konu sosyal medya paylaşımındaki “çok kötü bir senaristsin” ifadesinin Cumhurbaşkanı’na hakaret olarak algılandığını, bunun da bizzat Cem Küçük’ün sözlerinde yarattığı bir vehim olduğunu söyledi.

Aytaç, “Savcı nasıl Cem Küçük denilen kişinin söylediğini suça kanıt olarak kullanıyor? Ayrıca ‘kötü bir senaristsin’ demek suç mudur? Bu davada ceza çıkarsa, bu karardan sonra haktan hukuktan nasıl bahsedeceğiz?” dedi.

“Böyle mütalaa olmaz. Ben 40 yıllık avukatım, böyle bir dava görmedim” diyen Aytaç, “Eğer ‘Sen çok kötü bir senaristsin’ sözü Cumhurbaşkanı’na hakaret sayılacaksa, hukuk o zaman ortadan kalkar. Çünkü yarın ben ‘Yağmur yağdı, yerler ıslak’ desem savcılar bunu da Cumhurbaşkanı’na söylendi diye illiyet bağı kurar. Böyle bir dava olmaz, bu dosya başından itibaren hükümsüzdür. Öncelikle iddianamenin iadesiyle davanın açılmamasına karar verilmesini, bu mümkün değilse beraat kararı verilmesini talep ediyoruz” diye de ekledi.

Son sözü sorulan Arapkirli, “Ben bu ülkeyi yöneten AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında her gün yazı yazan, eleştiren 50 yıllık bir gazeteciyim. Eleştirinin sınırını bilirim ve eleştirmekten de korkmam. Ama burada suç yok” ifadelerini kullandı.

Kararını açıklayan mahkeme, suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi.

