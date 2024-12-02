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HABER
Yayın Tarihi: 2 Aralık 2024 15:24
 ~ Son Güncelleme: 2 Aralık 2024 16:45
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Erdoğan’ı İsrail'le devam eden ticaret için protesto eden 9 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Gemiler Gazze'ye bomba taşıyor" diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı protesto edenlerin tutuklanmasını istemişti.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
Erdoğan’ı İsrail'le devam eden ticaret için protesto eden 9 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 29 Kasım Cuma günü TRT World Forum'daki konuşması sırasında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı İsrail ile devam eden ticaret nedeniyle protesto eden 9 kişi hakkında tutuklama istedi.

Savcılık, ikisi Erdoğan’ı "Gemiler Gazze'ye bomba taşıyor" sözlerini sarf eden protestocu, ikisi protestoya hazırlandığı ileri sürülen kişiler ve beş de kongre merkezi önünde slogan atanlar olmak üzere 9 kişiyi tutuklanmaları için mahkemeye sevk etti.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği 'yasa dışı eylem yapmak için bir araya geldiği' iddia edilen protestocuların tutuklanmasına karar verdi.

Protestocunun avukatlarından Üsame Sarıyaşar, "Sloganlarda ve pankarta cumhurbaşkanına yönelik ve hakaret içeren herhangi bir şey bulunmuyor. Müvekkillerimiz, sözü edilen grupların planlamasıyla değil birbirlerinden habersiz olarak 'İsrail'le ticaretin kesilmesi' talebiyle programa katıldıklarını ifadelerinde belirtti" dedi.

Protestocuların “Cumhurbaşkanına hakaret” ve "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetle" suçlanıyordu.

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(HA)

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/haber/filistin-eylem-komitesi-limanlari-kapat-sevkiyati-kes-301567
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/haber/bds-turkiye-israil-le-serbest-ticaret-anlasmasi-feshedilsin-295790
"GAZZE’YE YARDIM GİRİŞİ SAĞLANINCAYA KADAR"
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