Erdoğan’dan süreç eleştirisi: Ana muhalefet cephesinde ne bir ciddiyet var ne bir irade

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin kongre merkezinde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu.

Erdoğan, Libya askerî heyetini taşıyan uçağın dün (23 Aralık) Ankara semalarında düşmesine ilişkin “Bizleri derinden üzen elim hadiseyle ilgili gerekli tahkikat başlatılmıştır,” dedi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre Erdoğan, konuşmasında Türkiye’deki yeni çözüm süreci ile ilgili şöyle dedi:

“Sınırlarımız dışında karamsarlık havası dağılmaya, Arap, Kürt, Türkmen, Sünni, Şii kardeşlerimiz geleceklerine umutla bakmaya başladı. Komisyonun son eşiği de başarıyla aşacağına inanıyorum. Cumhur İttifakı olarak ilk günden itibaren yapıcı, kuşatıcı ve çözüm odaklı bir yaklaşım benimsedik. Türkiye sonunda huzurun, güvenliğin, kalkınmanın, refahın olduğu bir yola girmiştir, inşallah bu yolu sonuna kadar sabırla yürüyecektir.

“Siyasi ikbal peşinde değiliz. Türkiye’nin önünde aralanan fırsat penceresini ardına kadar açıp ülkemizi terör belasından ilanihaye kurtarmanın gayretindeyiz. Cumhur İttifakı sorun çözülsün diye gövdesini taşın altına koyuyor. Ana muhalefet cephesinde ne bir ciddiyet var ne bir irade ne de rapor. Sayın Özel ülkesini yabancılara kötülemeyi kendisine yakıştırabilir ama biz bunu Türkiye’nin ana muhalefet partisine, genel başkanına asla yakıştırmıyoruz.”

“Ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz”

Erdoğan, İsrail’in bölgedeki politikalarını ise şöyle eleştirdi:

“İsrail sözünü tutmuyor, insani yardım girişlerine uyduruk bahanelerle sürekli zorluk ve engel çıkarıyor. Mübarek 3 aylarda Filistin'e yardımlarımızı artıracağız. Türkiye olarak sinmeyeceğiz, susmayacağız, unutmayacağız, Gazze’yi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Herkes bilsin ki biz dün olduğu gibi bugün de sulhu sükundan yanayız. Ama bu demek değildir ki haksızlığa rıza gösterir, zulme sessiz kalırız. Asla.

“İster Doğu Akdeniz’de ister Ege’de isterse başka yerde olsun, biz ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz. Elinde 70 binden fazla Filistinli kardeşimizin kanı olanların hadsizliklerinin bizim nazarımızda teneke tıngırtısından başka farkı yoktur.” (TY)