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YT: Yayın Tarihi: 25.08.2026 14:49 25 Ağustos 2026 14:49
 ~  SG: Son Güncelleme: 25.08.2026 14:51 25 Ağustos 2026 14:51
Okuma Okuma:  1 dakika

Erdoğan’dan süreç açıklaması: "Barış ve istikrar olacak"

Erdoğan, "Terörsüz Türkiye sürecimiz hedefine ulaştığında inşallah milletimizin önünde yeni bir dönemin kapıları açılacak" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Erdoğan’dan süreç açıklaması: "Barış ve istikrar olacak"
Fotoğraf: AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ahlat Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki programa katıldı.

Kabine Ahlat’ta toplanacak: Erdoğan ve Bahçeli görüşecek
Kabine Ahlat’ta toplanacak: Erdoğan ve Bahçeli görüşecek
Bugün 08:30

“Kan tüccarları kaybedecek”

Programda açıklamalarda bulunan Erdoğan, çözüm sürecine ilişkin açıklama yaptı.

Terörsüz Türkiye sürecimiz hedefine ulaştığında inşallah milletimizin önünde yeni bir dönemin kapıları açılacak. Kan tüccarları kaybedecek, terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan insanlık cephesi olacak, kardeşlik olacak. Barış ve istikrar olacak. Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak. Kimsenin tereddütü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye Yüzyılı'nın inşası başlamıştır.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
erdoğan çözüm süreci barış süreci Barış ve Demokrasi Çağrısı
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