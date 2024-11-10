Erdoğan’dan “sınır ötesi operasyon” mesajı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’nun yeni binasında gerçekleştirilen 10 Kasım Atatürk’ü Anma programında konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

Erdoğan, birlik ve beraberliğe zarar veren her eylemin Gazi Mustafa Kemal’e ihanet olduğunu belirterek, "Bir dönem gardırop Atatürkçülerinden çekiyorduk, şimdi ise sosyal medya Atatürkçülerinin verdiği zarar Türkiye'nin düşmanlarıyla yarışır seviyeye ulaştı" dedi. Erdoğan, "Atatürkçülük maskesi altında emperyalistlerin hain emellerine hizmet eden bu güruhu milletimizin takdirine bırakıyoruz" dedi.

Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk’ün ömrünün biraz daha uzun olması halinde Türkiye'nin II. Dünya Savaşı sonrası bambaşka bir konumda olacağını ifade ederek, "Maalesef Gazi’nin vefatıyla bu fırsatı kaçırdık" dedi. Erdoğan, tek parti döneminin faşizminin Türkiye’nin gelişimini engellediğini, ülkenin koalisyonlar ve kifayetsiz kadrolar nedeniyle geri kaldığını belirtti.

Ülkenin çeşitli saldırılara ve sabotajlara karşı direnç gösterdiğini vurgulayan Erdoğan, "Aldığımız tedbirler ve programlarla bu ekonomik krizden de alnımızın akıyla çıkacağız" diyerek, “terörle mücadelede” yeni güvenlik tedbirlerinin uygulanacağını açıkladı.

Erdoğan, "40 yıllık terör oyununu bozarak, milletimiz ve devletimiz arasındaki bağı güçlendireceğiz” dedi.doğan, terörle mücadele ve ülkenin bağımsızlığına yönelik vurgularıyla dikkat çekti.

Erdoğan, sınır ötesi operasyonların kararlılıkla devam edeceğini belirterek şunları söyledi:

"Gelecek dönemde sınırlarımız boyunca oluşturduğumuz güvenli bölgenin eksik halkalarını da tamamlayacağız. Terör örgütleriyle sınırlarımız arasındaki irtibatı tamamen keseceğiz. Bölücü terör örgütünü ülkemiz için tehdit olmaktan çıkaracak operasyonlar devam edecek. Tüm imkânlarımızı sonuna kadar kullanacağız." Şöyle konuştu:

“Gelecek dönemde sınırlarımız boyunca oluşturduğumuz güvenli bölgenin eksik halkalarını da tamamlayacağız. Terör örgütleriyle sınırlarımız arasındaki irtibatı tamamen keseceğiz. Bölücü terör örgütünü ülkemiz için tehdit olmaktan çıkaracak operasyonlar devam edecek. Tüm imkânlarımızı sonuna kadar kullanacağız."

"Ülkemizi tekrar emperyalistlerin güdümüne sokmak isteyenler Allah'ın izniyle başaramayacaklar. Faili meçhul cinayetler ve Cumhuriyet Mitingleri gibi hezeyanlarla denediler, olmadı. Bunu Gezi olayları gibi provokasyonlarla denediler, olmadı. Bunu terör örgütlerini şehirlere göndererek denediler, yine olmadı."

(EMK)