Erdoğan’dan Özel’e: Bir tanesi gitmiş Manisa'da gövde gösterisi yapacak

Yapımı ilk kez 2009’da gündeme gelen, Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin (DHMİ) 2014’te ihale ettiği Sabiha Gökçen Havalimanı’nın ikinci pisti bugün itibariyle açıldı.

Pistin açılışını Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Erdoğan konuşmasında muhalefet partilerini hedef aldı. CHP’yi icraat düşmanı olmakla itham etti, hizmetleri engellemeye çalışmakla suçladı.

Erdoğan’ın gündeminde asker ölümleri de vardı. Erdoğan, 'terörle ülke siyasetinin şekillendirildiği' günlerin geride kaldığını savundu.

Sabiha Gökçen'e baktı, Gezi'yi gördü

Yeni pistle birlikte kullanım kapasitesi 2 katına çıkacağını söyleyen Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Şu an bulunduğumuz bölgede havalimanı kurulmasına öncülük eden 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ı rahmetle yad ediyorum. Rahmetli Özal siyasi hayatı boyunca haksız eleştirilerin muhattabı olmuştur. Türkiye'nin çeyrek asırlık hedefleri doğrultusunda attığı adımlarla merhum Özal hedef alınmıştır. 'Ne gerek var' eleştirisi en çok maruz kaldığı eleştirilerdendi. Yapılan hizmeti millete lüks gördükleri için bunu ifade ediyorlardı. Ortaya hiçbir hizmet ortaya koyamayanlar sürekli engel çıkardılar. 2002’de ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimizde benzer sabotaj girişimleriyle karşılaştık. Parayı betona gömüyorlar dediler. Uçak inmeyen yere havalimanı yaptılar dediler. Türkiye'de muhalefetin tarihi sadece seçim hezimetlerinin değil, aynı zamanda icraat düşmanlığının tarihidir. Her projeye çamur atmak CHP ve siyasi akrabalarının milli sporudur. Tarih bizi haklı, onları haksız çıkarmıştır. Eleştirilerinin safsatadan, kötü niyetten ibaret oldukları ortaya çıkmıştır. CHP'nin sabık genel başkanının uçak bile inmiyor dediği Sabiha Gökçen Havalimanımız bu sene sonunda 37 milyon yolcu ağırlayacak. Engellemek için Gezi olayları dahil sokak terörüne başvurdukları İstanbul Havalimanı, Avrupa ve dünyanın en iyi havalimanlarından biri olarak gösteriliyor. Aynı durum Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu olmasaydı bugün İstanbul trafiği çok daha kötü olurdu. Biz son 21 yılda neyi başardıysak, istemezükçü zihniyete rağmen başardık.

"Sabırla 31 Mart'a hazırlanacağız"

Erdoğan ardından konuyu seçimlere ve asker ölümlerine getirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i hedef alan Erdoğan asker cenazesindeki provokasyona sahip çıktı. Erdoğan şöyle devam etti:

Terörle ülke siyasetinin şekillendirildiği eski Türkiye geride kalmıştır. Ne Kandil, ne de Suriye'deki terörün bizi engellemesine müsaade etmeyeceğiz. Türkü, Kürdü, Arabı, Alevisi ve Sünnisiyle 85 milyonun kardeşliğine nifak sokulmasına kesinlikle izin vermeyiz. Terörle bizi yıldıracaklarını düşünenlere; 21 yılda her yolu denediniz fakat bizim kutlu yolculuğumuza set çekemediniz. Türkiye Yüzyılı'nın inşasına da engel olamayacaksınız. Terörle yol yürüyenlere, terörü maşa olarak kullananlara, 3-5 oy alacağız diye bölücülere kapı kulu olanlara meydanı asla bırakmayacağız. Teröriste terörist dememek için kırk takla atanların maskesini indireceğiz. Bir tanesi Manisa'da gitmiş, güya gövde gösterisi yapacak. Ne oldu? Artık bu millet kimin kim olduğunu gayet iyi biliyor. Öyle herkese yol geçen hanı demiyor. Sabırla, inşallah 31 Mart'a hazırlanacağız ve 31 Mart'a öyle hazırlanmalıyız ki bunlar kapımıza uğramaya inşallah ne yüzleri, ne gözleri hiçbir şeyi olmaması lazım.

Sabiha Gökçen’in ikinci pisti Sabiha Gökçen Havalimanı’na ikinci pist yapılması ilk kez Ekim 2009, Sabiha Gökçen Havalimanı’nın yeni terminal binasının açılış töreninde gündeme geldi. O dönem Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işleten LİMAK'ın Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, “İkinci pist için start verildi” diyerek çalışmaların başladığını açıkladı. Ancak Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ilk ihaleyi Ağustos 2014’te yapabildi. 1. Etap ihaleyi, 486 milyon 456 bin 992 TL’ye YSE Yapı Sanayi ve Tic. A.Ş. kazandı. Firma ile sözleşme 20 Mayıs 2015’te imzalandı. Bu iş kapsamındaki işler 21 Haziran 2017 tarihine kadar tamamlanmış olması gerekiyordu. DHMİ işin ikinci etabına ilişkin ihaleyi 7 Haziran 2016’da yaptı. “Sabiha Gökçen Havalimanı 2. Pist ve Mütemmimleri 2. Etap İşleri(Yeni Pist, Apron, Taksi Yolları Yapımı İle Mevcut Pistin Yenilenmesi ve Üstyapı Grubu İşler) adı altında açılan ihaleyi, Makyol İnşaat firması üstlendi. İhaleyi bir milyar 397 milyon 839 bin 963 TL’ye üstlenen firma, ihale sözleşmesine göre işi 25 Temmuz 2019 tarihine kadar bitirmesi gerekiyordu. İhale kapsamında yapılması gereken iş bitirilmedi. İhaleyi alan şirket de kimlik değiştirdi. KMC Sabiha Gökçen Havalimanı Adi Ortaklığı adını aldı. Makyol'un yanına Kalyon ve Cengiz Holding de eklendi.

(HA)