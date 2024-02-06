Erdoğan’dan deprem mesajı: Devletimiz tüm imkanlarıyla anında harekete geçti
Cumhurbaşkanı, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat'ta meydana gelen Maraş merkezli depremlerle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
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DEPREMİN BİRİNCİ YILINDA HATAY
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Hayatını kaybeden 53 bin 537 kişinin her birine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı dileyen Erdoğan, şunları söyledi:
“Asrın felaketinde yaralanan 107 binin üzerindeki vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimi tekrarlamak istiyorum. Tedavileri halen devam eden yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar niyaz ediyorum. İnsanlık tarihinin en kadim yerleşim yerleri arasında bulunan 11 ilimizde yaşanan yıkım gerçekten çok büyüktü. Böylesine büyük felaketler, büyük acılar aynı zamanda milletlerin birliğinin, beraberliğinin ve kardeşliğinin gücünün sınandığı dönüm noktalarıdır.
Hamdolsun milletimiz bu acı ve bir o kadar da tarihi sınamayı başarıyla vermiştir. Devletimiz tüm imkânlarıyla anında harekete geçerken Türkiye tek yürek, tek bilek olmuş, milletimiz depremzede kardeşlerinin yanına koşmuş, asrın felaketi karşısında asrın birlikteliği ortaya konulmuştur.
Toprağa verdiğimiz canlarımızı Fatihalarla, dualarla, hüzünle yad ederken milletimize verdiğimiz sözleri tutmak için canla başla çalışıyoruz.
Bu çalışmaları, şehirlerimizi inşa ve ihya ederek ayağa kaldırıncaya, evi yıkılan veya kullanılamaz hale gelen son vatandaşımızı da güvenli yuvasına kavuşturuncaya kadar sürdüreceğiz. Rabbim ülkemize ve milletimize bir daha böyle afetler yaşatmasın, bizleri böyle imtihanlara maruz bırakmasın.”
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DEPREMİN BİRİNCİ YILINDA HATAY
Çadırda kalmak mı yoksa gitmek mi zor?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Şubat’ta Hatay’daki aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, “Bir gerçeği şu anda söylüyorum, merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı, Hatay mahzun kaldı ve şu anda Hatay'daki mevcut yerel yönetim maalesef şu deprem olayından sonra 'Ba'de harab'ül Basra' oldu. Nerede belediye başkanı? Yok” demişti.
(AS)