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Yayın Tarihi: 6 Şubat 2024 08:41
 ~ Son Güncelleme: 6 Şubat 2024 09:31
2 dk Okuma

Erdoğan’dan deprem mesajı: Devletimiz tüm imkanlarıyla anında harekete geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat depremleriyle ilgili mesajında, “Milletimiz depremzede kardeşlerinin yanına koşmuş, asrın felaketi karşısında asrın birlikteliği ortaya konulmuştur” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Erdoğan’dan deprem mesajı: Devletimiz tüm imkanlarıyla anında harekete geçti
Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat'ta meydana gelen Maraş merkezli depremlerle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

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Hayatını kaybeden 53 bin 537 kişinin her birine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı dileyen Erdoğan, şunları söyledi:

“Asrın felaketinde yaralanan 107 binin üzerindeki vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimi tekrarlamak istiyorum. Tedavileri halen devam eden yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar niyaz ediyorum. İnsanlık tarihinin en kadim yerleşim yerleri arasında bulunan 11 ilimizde yaşanan yıkım gerçekten çok büyüktü. Böylesine büyük felaketler, büyük acılar aynı zamanda milletlerin birliğinin, beraberliğinin ve kardeşliğinin gücünün sınandığı dönüm noktalarıdır.

Hamdolsun milletimiz bu acı ve bir o kadar da tarihi sınamayı başarıyla vermiştir. Devletimiz tüm imkânlarıyla anında harekete geçerken Türkiye tek yürek, tek bilek olmuş, milletimiz depremzede kardeşlerinin yanına koşmuş, asrın felaketi karşısında asrın birlikteliği ortaya konulmuştur.

Toprağa verdiğimiz canlarımızı Fatihalarla, dualarla, hüzünle yad ederken milletimize verdiğimiz sözleri tutmak için canla başla çalışıyoruz.

Bu çalışmaları, şehirlerimizi inşa ve ihya ederek ayağa kaldırıncaya, evi yıkılan veya kullanılamaz hale gelen son vatandaşımızı da güvenli yuvasına kavuşturuncaya kadar sürdüreceğiz. Rabbim ülkemize ve milletimize bir daha böyle afetler yaşatmasın, bizleri böyle imtihanlara maruz bırakmasın.”

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Şubat’ta Hatay’daki aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, “Bir gerçeği şu anda söylüyorum, merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı, Hatay mahzun kaldı ve şu anda Hatay'daki mevcut yerel yönetim maalesef şu deprem olayından sonra 'Ba'de harab'ül Basra' oldu. Nerede belediye başkanı? Yok” demişti.

(AS)

cumhurbaşkanı erdoğan 6 Şubat depremleri
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