HABER
Yayın Tarihi: 21 Ekim 2025 14:52
 ~ Son Güncelleme: 21 Ekim 2025 14:57
Erdoğan’dan CHP’li Ali Mahir Başarır’a 250 bin liralık tazminat davası

Başarır hakkında ayrıca “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

BİA Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, ayrıca “Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Dava Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açıldı

Avukat Hüseyin Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, 19 Ekim’de Bursa’da düzenlenen CHP İl Kongresi’nde Başarır’ın “Cumhurbaşkanı’nı hedef alan mesnetsiz itham ve hakaret içerikli ifadeler kullandığını” belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanı adına Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 250 bin TL tutarında manevi tazminat davası açılmıştır” dedi.

Aydın, aynı konuşma nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda da bulunduklarını bildirdi.

Ne olmuştu?

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, 19 Ekim’deki Bursa İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şöyle demişti:

“Çatlasa da patlasa da, çıldırsa da, kudursa da, ilk seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Silivri’de olacak.
Bu siyasi mücadele namuslular ile namussuzların mücadelesidir.”

Bu sözlerin ardından AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP’yi “ahlaktan yoksun olmakla” ve “husumet üretim merkezi haline gelmekle” suçlamıştı.

Başarır hakkında ayrıca “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

