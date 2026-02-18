Erdoğan’dan 'CHP' çıkışı: Sayın Kılıçdaroğlu'nun dönemi çok daha farklıydı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya’ya gerçekleştirdiği günübirlik çalışma ziyaretini tamamlayarak yurda dönüşünde uçakta gündemi değerlendirdi.

Ziyaret kapsamında gerçekleştirilen ikili ve heyetler arası görüşmelerin verimli geçtiğini belirten Erdoğan, masadaki ana gündem maddelerinin ekonomi ve güvenlik olduğunu vurguladı.

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI Özel’den Erdoğan’a çağrı: Deprem konutlarının parasını istemeyin, senetleri yırtın

Açıklamalarında CHP'nin çok farklı bir kıskacın içerisinde bulunduğunu savunan Erdoğan, "Yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet çeteleri bir yandan, beceriksiz ve liyakatsiz siyasetin ete kemiğe bürünmüş hali figüranlar öbür taraftan CHP’yi kuşatmış durumda" dedi.

"Sayın Kılıçdaroğlu" övgüsü

Erdoğan, önceki dönem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dönemine atıf yaparak, o dönemde siyasi rekabetin farklı bir zeminde yürüdüğünü ifade etti:

"Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi aslında çok farklı bir kıskacın içinde. Yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet çeteleri bir yandan, beceriksiz ve liyakatsiz siyasetin ete kemiğe bürünmüş hali figüranlar öbür taraftan CHP’yi kuşatmış durumda. Böyle bir gayretin içindeler. Biz rakibimizi siyaseten eleştiririz. Politik açıdan ortaya koydukları tezlere sonuna kadar karşı da çıkarız. Kendi tezlerimizi en makul zeminde ortaya koyar ve savunuruz. Tabii bu siyasetin doğasında olan bir şeydir. Ama onların böyle bir derdi var mı? Yok. "Sayın Kılıçdaroğlu'nun dönemine bakıyoruz. Bu dönemden çok daha farklı. O dönemde de CHP ile siyaset zemininde kıyasıya yarıştık. Milletimizin desteğiyle de hamdolsun biz bu yarışların hepsinde de ipi göğüsledik. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Fakat şimdi CHP'nin içine düştüğü durum siyasetin dinamikleriyle açıklanamayacak kadar karmakarışık. Ayak oyunları, malum hançerler, parti içi komplolar, CHP'nin siyasette oturduğu zemini bir hayli kaydırdı. Bunu sadece vizyonsuzluk, beceriksizlik ve basiretsizlik olarak açıklamak mümkün değil. Ama ortalık gerçekten kötüye gidiyor. Sayın Genel Başkan gittiği her yerde sadece şahsıma ve arkadaşlarıma hakaret üstüne hakaretler yağdırıyor. Bu hakaretlerle sen bir yere varamazsın ki. Onun için de biz CHP'nin içine düştüğü bataklıkla ilgilenmiyoruz. Sadece işimize bakıyoruz. Yolumuza da böyle inşallah devam ediyoruz."

"Entegrasyon adımlarını anbean takip ediyoruz"

Erdoğan, Suriye yönetimiyle yürütülen temasları yakından izlediklerini söyledi ve anlaşmaların uygulanmasının önemine işaret etti. Erdoğan hem Suriye'de hem de Türkiye'de devam eden sürece ilişkin ise şöyle konuştu:

"Terörsüz Türkiye hedefine doğru, dikkatli olduğu kadar kararlı, temkinli olduğu kadar sağlam adımlarla ilerliyoruz. Hayırlı bir işe koyulduk ve bunu inşallah başaracağız. Ülkemizdeki bu güçlü irade, Suriye'ye de şu an itibariyle sirayet etmiştir. Orada terörsüz bölge idealimizi destekleyen sevindirici gelişmeler yaşanıyor. Bu da bizi ayrıca memnun ediyor. Tam entegrasyona dair adımları anbean takip ediyoruz. Anlaşmanın uygulanması için gerekli telkinlerde bulunuyoruz. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, gerçekten emin adımlarla Suriye'de yola devam ediyor. Ayrıca terörle mücadelenin sadece güvenlik meselesi olmadığını sık sık da vurguladım. Meselenin hukuki ve toplumsal boyutunu da sürekli ele alıyoruz. Şu anda gerek Meclis Başkanımızla gerekse komisyondaki arkadaşlarımızla bu işi çok sıkı tutuyoruz. Sabırla, akılla, kararlılıkla bu yolda elhamdülillah yürüyoruz. Bu yolun sonunda yurdumuza yıllarca zarar vermiş terör sorunu, gündemimizden inşallah ebediyen çıkacaktır."

"Ciddi manada nüfus kaybımız var"

Öte yandan Erdoğan, Türkiye’nin nüfus artış hızındaki düşüşe dikkat çekerek "aile yapısının korunması"na yönelik yeni adımlar atılabileceğinin sinyalini verdi ve "Bizim medeniyetimizde aile, toplumun çekirdeği ve bu çekirdeği bizim asla kaybetmememiz lazım. Buna yönelik olarak veriler özellikle de alarm durumuna geçmemiz gerektiğini gösteriyor. Hem nüfusun hem aile yapısının korunması için iktidar olarak teyakkuz halindeyiz. Bunu koruyacağız. Bu planlamayı korumak için de atacağımız çok çok ciddi adımlar var. Bundan taviz veremeyiz" dedi.

(AB)