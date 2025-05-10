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Yayın Tarihi: 10 Mayıs 2025 13:21
 ~ Son Güncelleme: 10 Mayıs 2025 13:28
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Erdoğan’dan ATK’ye yeni atamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla Adli Tıp Kurumu’na yapılan yeni atamalarda dikkat çeken isimler yer aldı. JİTEM sanığı İbrahim Şahin için “cezaevinde kalamaz” raporu veren Hasan Ağrıtmış, Altıncı İhtisas Kurulu Başkanlığı’na getirildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Erdoğan’dan ATK’ye yeni atamalar
Fotoğraf: Adli Tıp Kurumu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adli Tıp Kurumu’nda (ATK) görev değişikliğine gitti. Resmi Gazete’te yayımlanan kararla yeni atamalar gerçekleşti.

Buna göre Adli Tıp Kurumu, Adli Tıp Altıncı İhtisas Kurulu Başkanlığına Uzm. Dr. Hasan Ağrıtmış, Adli Tıp Birinci İhtisas Kurulu Tıbbi Patoloji Üyeliğine Doç. Dr. Ferah Karayel ve Adli Tıp Dokuzuncu İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Uzm. Dr. Ebubekir Çetin atandı.

Adli Tıp Kurumu, Adli Tıp Birinci İhtisas Kurulu Başkanlığına İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Üzün, Adli Tıp Beşinci İhtisas Kurulu Başkanlığına İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Aşıcıoğlu, Adli Tıp Yedinci İhtisas Kurulu Nöroloji Üyeliğine İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Yıldırım, Adli Tip Birinci İhtisas Kurulu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliğine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Karbuz, Adli Tıp Sekizinci İhtisas Kurulu Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Üyeliğine ise İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahri Teker getirildi.

JİTEM'ciye 'cezaevinde kalamaz' raporu vermişti

Adli Tıp Altıncı İhtisas Kurulu Başkanlığına Uzm. Dr. Hasan Ağrıtmış, 2009’da ATK Başkan Yardımcısıyken dönemin cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından görevden alınmıştı.

Ağrıtmış, emekli Emniyet Müdürü, eski Özel Harekat Daire başkanı, Susurluk davası mahkûmu, Ergenekon, JİTEM ve Ankara Faili Meçhul Cinayetler davası sanığı İbrahim Şahin’i ceza ehliyetinden kurtaran bir rapor düzenlemişti. Ayrıca Münevver Karabulut davasında ATK raporunun altında imzası bulunan isimdi.

(HA)

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İstanbul
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