Erdoğan’dan Adalet Bakanlığına yeni atamalar
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dokuz genel müdürlük, iki başkanlık, iki de dairenin başındaki isimleri değiştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanlığında çeşitli pozisyonlara yeni isimler atadı. Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan kararla;
- Teftiş Kurulu Başkanlığına Cihan Yıldız,
- Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne Mehmet Yılmaz,
- Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne Hakan Öztatar,
- Mevzuat Genel Müdürlüğüne Mehmet Ökmen,
- Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğüne Enis Yavuz Yıldırım,
- Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne Günay Albayrak,
- Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne Ömer Serdar Atabey,
- Personel Genel Müdürlüğüne Turan Kuloğlu,
- Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Serdar Ateş,
- Bilgi İşlem Genel Müdürlüğüne Servet Gül
- Strateji Geliştirme Başkanlığına Tahir Hırslı atandı.
Erdoğan ayrıca İnsan Hakları Dairesi Başkanı Hacı Ali Açıkgül ve İcra İşleri Dairesi Başkanı Yusuf Arapoğlu’nu görevlerinden alırken, İnsan Hakları Dairesi Başkanlığına Abdullah Aydın’ı, İcra İşleri Dairesi Başkanlığına ise Hasan Özçelik’i getirdi.
(HA)