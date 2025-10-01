“Erdoğan’a KAAN projesi kapsamında eksik bilgi verildiği iddiaları doğru mu?”

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, 27 Eylül’de, yerli üretim KAAN savaş uçağı için gerekli motorların ABD Kongresi’nde bekletildiğini açıklaması, Türkiye siyasetinde projenin geleceği ve ABD-Türkiye ilişkileri açısından tartışma yarattı.

Emek Partisi (EMEP) İstanbul Milletvekili İskender Bayhan da, bu bağlamda KAAN savaş uçağında yaşandığı söylenen motor krizini TBMM gündemine taşıdı.

Bayhan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’e yazılı soru önergesi vererek, projeye dair çelişkili açıklamalarla ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesini istedi.

Bayhan ayrıca, iktidara yakın yazar Cem Küçük’ün iddiasına dikkat çekerek, Erdoğan’ın KAAN’ın ilk 45 uçağının yerli motorla uçmayacağı bilgisinden haberdar edilip edilmediğini sordu.

👉 Fidan’ın açıklamasının ardından yeni bir açıklama yapan Savunma Sanayii Başkanlığı “Takvimde gecikme yok,” demişti.

Bayhan’ın, Güler tarafından yanıtlanmasını talep ettiği sorular şöyle:

Ne olmuştu?

Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu kapsamında New York’ta olan Bakan Fidan, Trump-Erdoğan görüşmesinden sonra 27 Eylül’de Türkevi’ndeki basın toplantısında konuştu.

ABD Kongresi’nde, F-35 ve KAAN uçağının motorları gibi teknik konuların beklediğini dile getiren Fidan, şöyle dedi:

“Aslında sistemik olarak bizim Amerika ile ilişkimizde sınırlamaların olması, bizi ister istemez daha farklı arayışlar içine itecek uluslararası sistemde. Kendi yeteneklerimizi zaten geliştiriyoruz, onda bir problem yok ama hiçbir ülke kendi geliştirdiği yeteneğiyle kendi kendine yeterli olmuyor. Muhakkak hem bir ittifak kültürü hem bir savunma sanayi ekosistemi içinde olmanız gerekiyor. Bir teknoloji transferi, daha gelişmiş bir silah, daha gelişmiş bir şeyi alma ihtiyacınız oluyor veya bizden alınıyor, biz satıyoruz.”