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HABER
Yayın Tarihi: 29 Kasım 2024 17:18
 ~ Son Güncelleme: 29 Kasım 2024 17:28
2 dk Okuma

Erdoğan’a Filistin protestosu

TRT World Forum'daki konuşması sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Gemiler Gazze'ye bomba taşıyor" sözleriyle protesto edildi. Erdoğan eylemcilere "Siyonistlerin dili, ağzı olmayın" diye yanıt verdi. Protesto edenler salondan ağızları kapatılarak çıkartıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Erdoğan’a Filistin protestosu
Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen TRT World Forum 2024'ün açılış konuşmasını yaptı.

Erdoğan konuşmasında, Birleşmiş Milletleri eleştirdi. Gazze’den Ukrayna’ya, Batı Afrika’dan Güney Asya’ya kadar pek çok coğrafyada insani krizler yaşandığını söyledi.

Mevcut dünya düzeninin kırılganlığından bahseden Erdoğan “Her kriz aynı zamanda bir imkandır. Adalete, barışa, huzura, güvenlik ve istikrara açılan bir fırsat penceresidir. Layıkıyla değerlendirebilenler için her kriz, yeni bir dönemin muştusu, yeni bir başlangıcın öncüsü olma potansiyeline ziyadesiyle sahiptir. Milyonlarca insanın hayatını kaybettiği 2. Dünya Savaşı’nın en önemli çıktılarından biri, irili-ufaklı tüm ülkelerin bir araya gelebildiği en geniş zemin olan Birleşmiş Milletler sisteminin tesisi olmuştur. Peki şu anda, bu Birleşmiş Milletlerle devam edebilir miyiz? Birleşmiş Milletler’in reforme edilmesi gerekmektedir, dünya 5 daimî üyenin eline bırakılamaz. Süratle bu değişim gerekiyor; beş daimî üye, 15 geçici üye olmaz... Bu şekilde bu dünya yönetilemez” dedi.

Provakasyonla suçladı

Erdoğan konuşmasında Gazze'deki katliamlara değinirken bir grup Türkiye’nin İsrail’le ticaretini protesto etmeye başladı.

Dinleyiciler arasından ayağa kalkan bir kişi, “Gemiler Gazze’ye bomba taşıyor” diye bağırdı. Salondaki korumalar protestocuya müdahale ederken dinleyiciler arasında farklı bir noktada oturan bir kişi daha aya kalkarak Türkiye’nin İsrail’le olan ticaretini protesto etmeye başladı.

Kısa bir süre duraklayan Erdoğan protestoculara “Yavrum siyonistlerin buradaki ağzı, dili olmayın. ” diyerek yanıt verdi.

Ardından da “Siyonistlerin gözü, ağzı, dili olmak suretiyle burayı provoke etmeye ne kadar çalışırsanız çalışın netice alamazsınız.  Dünyadaki siyonistler Tayyip Erdoğan'ın nerede durduğunu çok iyi biliyor ama siz hala anlayamamışsınız" dedi.

Protesto edenler ağızları kapatılarak salondan çıkarıldı.

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(HA)

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/haber/bds-turkiye-israil-le-serbest-ticaret-anlasmasi-feshedilsin-295790
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