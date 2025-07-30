Erdoğan yetki kullandı, Katar’a gümrük vergisini kaldırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ithalatta ilave gümrük vergisi uygulamasında değişiklik yaparak Katar’dan gelecek yüzlerce kalem üründe vergi oranını sıfırladı.

Bugünkü Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı 1 Ağustos’tan itibaren yürürlüğe girecek.

Kararın yürürlüğe girmesiyle birlikte keten ve kendir, kükürt, kum, kuvars, çeşitli topraklar, taşlar ve çimento, LED ışıklar, petrolden üretilmiş yağlar, etilen propilen ve LPG, bütan ve propan gibi petrol gazları ve gazlı hidrokarbonlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, anorganik kimyasallar, hidrojen, asal gazlar ve ametaller, kimya sanayi ve buna bağlı sanayi ürünleri, metal, ahşap, plastik, bitkisel lifler, cam ve bunlardan üretilmiş eşyaların da dahil olduğu Katar menşeli binlerce üründen gümrük vergisi ve ek mali yükümlülükler alınmayacak.

Bu durum ithalat yapan firmalar için ciddi bir maliyet avantajı anlamına geliyor. Uygulama, yerli üreticilerin rekabet gücünü olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle eleştiriliyor.

Resmi Gazete’deki “İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar” ve “İthalat İlave Gümrük Vergisi Uygulamasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”a üstlerine tıklayarak ulaşabilirsiniz

(HA)