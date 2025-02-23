Erdoğan yeniden Genel Başkan seçildi, üç vekil AKP’ye katıldı

AKP’nin, Ankara Spor Salonu’nda yapılan 8. Olağan Büyük Kongresi’nde genel başkanlık seçimi sonuçlandı. Kongre Divan Başkanı Abdullah Güler, seçim sonuçlarına göre, 1607 delegenin 1547’sinin oy kullandığını, tüm oyların geçerli olduğunu bildirdi.

Güler, Erdoğan’ın, 1547 oyun tamamını alarak, yeniden AK Parti Genel Başkanlığına seçildiğini duyurdu.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, Erdoğan, kongredeki konuşmasında, Türkiye’de ‘muhalefet sorunu’ olduğunu savunarak, “Türkiye Yüzyılı’nı inşa ederken, muhalefeti dönüştürme görevimizi de adım adım yerine getirmekten kaçınmayacağız. Bunu da, hep olduğu gibi siyasetin er meydanında yapacağız” dedi.

Erdoğan’ın konuşmasının ardından İYİ Parti’den istifa eden Ünal Karaman ve Mehmet Selim Ensarioğlu ile Gelecek Partisi’nden istifa eden Serap Yazıcı Özbudun AKP’ye katıldı.

Karaman, Ensarioğlu ve Özbudun’u rozetlerini takarak tebrik etti.

AKP MKYK’de 39 yeni isim

AKP 8. Olağan Büyük Kongresi’nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Merkez Disiplin Kurulu, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu ile Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu’nun yeni üyeleri belirlendi.

Kongrede yapılan tüzük değişikliğiyle MKYK’de 36 isim yerini korurken, 39 isim yeni parti yönetiminde yer almadı. Kurula 39 yeni isim girdi. Böylece MKYK’nin yüzde 52’si yenilenmiş oldu.

MKYK’ye yeni giren isimler şöyle:

“Abdulkadir Develi, Abdurrahman Akyüz, Ahmet Baha Öğütken, Ayşe Keşir, Cengiz Tokmak, Cihad Terzioğlu, Derya Ayaydın, Dursun Ataş, Eyyüp Kadir İnan, Fatih Sadullah Selman, Fadime Zehra Şener, Gökhan Diktaş, Halit Yerebakan, Haydar Ali Yıldız, Hilal Kalyoncu Koç, Hilmi Türkmen, Hüseyin Yayman, İdris Nebi Hatipoğlu, İsmet Gergerli, Kürşad Zorlu, Mehmet Kırmızı, Melek Duman, Mesut Özil, Muhammed Faruk Acar, Mustafa Demir, Mustafa Hulki Cevizoğlu, Mustafa Nedim Yamalı, Mustafa Özkan, Naim Makas, Nihal Ayan, Osman Gökçek, Sadettin Hülagü, Selçuk Sümer, Serap Yazıcı Özbudun, Seyithan İzsiz, Temel Başalan, Ünal Karaman, Veli Arslan, Zakir Avşar.”

MKYK’de yerini koruyan 36 isim ise şöyle:

“Ahmet Bilal Kıymaz, Ahmet Büyükgümüş, Ahmet Mücahit Arınç, Ali İhsan Yavuz, Aziz Babuşcu, Belgin Uygur, Çiğdem Karaaslan, Efkan Ala, Erkan Güral, Erkan Kandemir, Fahrettin Yahşi, Fatih Şahin, Fatma Betül Sayan Kaya, Hamza Dağ, Hasan Basri Yalçın, Hayati Yazıcı, Hülya Terzioğlu, Mahir Ünal, Mehmet Umut Tuncer, Menderes Mehmet Tevfik Türel, Mustafa Elitaş, Mustafa Şen, Nihat Zeybekci, Ömer Çelik, Ömer Faruk Besli, Ömer İleri, Ömer Serdar, Önder Matlı, Serpil Kavrak, Sevan Sıvacıoğlu, Sevilay Tuncer, Türk İslam Karakoç, Umut Arman Sonay, Yusuf Ziya Yılmaz, Zafer Sırakaya, Ziya Serdar Kılıç.”

MKYK’de yer almayan 39 isim şöyle: Adnan Günnar, Ahmet Arslan, Ali Demirel, Ali Karakaş, Atakan Yılmaz, Ayşe Nevin Sert, Betül Altınsoy, Cem Duran Uzun, Cemal Donat, Ceren Tuncer, Dilek Yıldız Büyükdağ, Emir Yasin Kekeç, Emre Ete, Erdoğan Özegen, Eyüp Gökhan Özekin, Fevzi Polat, Hasan Sert, Hatice Kübra Öztürk Gökkaya, Nurhayati İnanç, İbrahim Halil Yıldız, İlyas Şeker, Kuddusi Müftüoğlu, Lütfiye Selva Çam, Mehmet Sait Kirazoğlu, Mehmet Şükrü Erdinç, Melek Şimşek, Metin Tarhan, Muhammed Ali Kaldırım, Mustafa Sever, Orhan Karasayar, Orhan Miroğlu, Remzi Albasan, Reşide Yüksel, Sena İpşirli, Sibel Betül Birer, Sümeyye Bozkurt, Şebnem Koçakelçi Elgörmüş, Vedat Demiröz, Yelda Erol Gökcan.

MKYK asil üyeler şu isimlerden oluştu:

"Abdulkadir Develi, Abdurrahman Akyüz, Ahmet Baha Öğütken, Ahmet Bilal Kıymaz, Ahmet Büyükgümüş, Ahmet Mücahit Arınç, Ali İhsan Yavuz, Ayşe Keşir, Aziz Babuşcu, Belgin Uygur, Cengiz Tokmak, Cihad Terzioğlu, Çiğdem Karaaslan, Derya Ayaydın, Dursun Ataş, Efkan Ala, Erkan Güral, Erkan Kandemir, Eyyüp Kadir İnan, Fahrettin Yahşi, Fatih Sadullah Selman, Fatih Şahin, Fatma Betül Sayan Kaya, Fadime Zehra Şener, Gökhan Diktaş, Halit Yerebakan, Hamza Dağ, Hasan Basri Yalçın, Hayati Yazıcı, Haydar Ali Yıldız, Hilal Kalyoncu Koç, Hilmi Türkmen, Hülya Terzioğlu, Hüseyin Yayman, İdris Nebi Hatipoğlu, İsmet Gergerli, Kürşad Zorlu, Mahir Ünal, Mehmet Kırmızı, Mehmet Umut Tuncer, Melek Duman, Menderes Mehmet Tevfik Türel, Mesut Özil, Muhammed Faruk Acar, Mustafa Demir, Mustafa Elitaş, Mustafa Hulki Cevizoğlu, Mustafa Nedim Yamalı, Mustafa Özkan, Mustafa Şen, Naim Makas, Nihat Zeybekci, Nihal Ayan, Osman Gökçek, Ömer Çelik, Ömer Faruk Besli, Ömer İleri, Ömer Serdar, Önder Matlı, Sadettin Hülagü, Selçuk Sümer, Serap Yazıcı Özbudun, Serpil Kavrak, Sevan Sıvacıoğlu, Sevilay Tuncer, Seyithan İzsiz, Temel Başalan, Türk İslam Karakoç, Umut Arman Sonay, Ünal Karaman, Veli Arslan, Yusuf Ziya Yılmaz, Zafer Sırakaya, Zakir Avşar ve Ziya Serdar Kılıç."

MKYK yedek üyeler ise şu isimlerden oluştu:

“Arzu Silin Günaydın, Ayşe Nur Nacar, Barış Özerol, Burhan Çakır, Şevki Şar, Mücahit Yanılmaz, Fatime Yurduseven, Muhammed Emin Saraç, Cansın Yılmaz Yaşar, Emre Cemil Ayvalı, Davut Coşkun Şiviloğlu, Büşra Ergenç, Ceren Tuncer, Fehmi Küpçü, Jülide İskenderoğlu, Ensar Topçu, Serpil Yılmaz, Mahmut Eminmollaoğlu, Funda Ozan Akyol, Harun Armağan, Harun Çelik, İsmail Kaya, Kasım Bostan, Mehmet Ali Kurt, Mehmet Ali Okur, Mehmet Karabay, Mehmet Umur, Muhammed Ali Uçar, Murat Çiçek, Mustafa Hasgül, Mürsel Çavdar, Cemal Bekle, Ömer Arvas, Sevde Sena Dağlı Akdemir, Şebnem Koçakelçi Elgörmüş”

Merkez Disiplin Kurulu asil üyeleri, Abbas Aydın, Ayşe Deniz Çelik, Büşra Koyuncu, Cemal Sarıhan, Mehmet Sarı, Melek Çiçek, Mir Sedrettin Karahan, Muaz Ergezen, Muhammed Ali Yılmaz, Ömer Faruk Sevgili, Salih Çetinkaya, Saliha Dönmez, Sena İpşirli, Zahir Soğanda ve Zeynep Gül Yılmaz oldu.

Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu asil üyeleri Ahmet Gül, Hüseyin Bürge ve Suat Pamukçu olarak belirlendi.

Siyasi Erdem ve Etik Kurulu asil üyeleri Hüseyin Özbakır, İffet Polat, Serap Yaşar, İsmail Cenk Dilberoğlu ile Sabahattin Karakelle’den oluştu.

AKP’ye yeni katılan isimler MKYK’de

İYİ Parti’den istifa etmesinin ardından AK Parti’ye katılan milletvekilleri Kürşad Zorlu, Ünal Karaman, Dursun Ataş, İdris Nebi Hatipoğlu ve Seyithan İzsiz ile Gelecek Partisi’nden istifa eden Mustafa Nedim Yamalı ile Serap Yazıcı Özbudun da AKP MKYK’nin yeni üyeleri oldu.

Eski Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de MKYK’de yer aldı.

Öte yandan Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, iletişim profesörü Zakir Avşar ve eski futbolcu Mesut Özil de MKYK’de yer buldu. (VC)