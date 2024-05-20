Erdoğan: "Yeni anayasayı kendimiz için istemiyoruz"

Beştepe'deki Kabine Toplantısı sonrasında düzenlediği basın açıklamasında Erdoğan, "Anayasa" konusunu yeniden gündeme getirdi.

"Sivil Anayasa ihtiyacı"

"Mevcut anayasanın yeni Türkiye'yi taşıması[nın] mümkün [olmadığını]" söyleyen Erdoğan "Ne yaparsak yapalım, anayasaya darbecilerin zerk ettiği vesayetçi ruhu ortadan kaldıramadık. Karşımızda insicamı bozulmuş, bütünlüğü kaybolmuş, ileri demokrasi ve radikal vesayetin izlerini aynı anda taşıyan bir anayasa bulunuyor." dedi.

Erdoğan, yeni anayasayı kendileri için istemediklerini iddia etti. "Biz, bunu kendimiz için istemiyoruz, Türkiye'nin buna ihtiyacı var, milletimizin buna ihtiyacı var. Gelecek nesiller özgürlükçü bir anayasayla yönetilmeyi hak etmektedir. Siyaset kurumu, sivil anayasa yapabilecek kudrete, toplumsal teslimiyete ve temsiliyete, olgunluğa sahiptir. Türk demokrasisi yeni ve sivil bir anayasayı ülkemize kazandırarak darbe geleneğiyle hesaplaşmasını tamamlamalıdır." dedi.

Silah şirketlerine övgü

Erdoğan "sivil anayasa"ya duyulan ihtiyacın hemen ardından silahlara ve silah teknolojilerine duydukları ihtiyacı dile getirdi.

Her kabine toplantısı sonrasında olduğu gibi yakın akrabalarının sahibi ve yöneticisi olduğu silah şirketlerini öven Erdoğan "Savunma sanayisinin Türkiye'deki belli çevreler tarafından sık sık hedefe konulduğunu" söyledi ve "tüm itibar suikastlerine rağmen özveriyle çalışan" silah şirketlerine teşekkür etti. Savunma sanayisinde 3 bin 500'den fazla firmanın 80 bini aşkın personeliyle çalışmakta olduğun söyleyen Erdoğan insansız hava araçlarının "sadece askeri alanda değil, tabii afetlerde, arama kurtarma faaliyetlerinde de kritik rol oyn[adığını]" da ekleyerek İHA'ların önemine değindi.

Damadın İHA'sı

Erdoğan "Manavgat'taki orman yangınından 6 Şubat depremlerine kadar pek çok afette İHA'ların ne kadar büyük bir imkân olduğunu bizzat tecrübe ettik. İran Cumhurbaşkanı Sayın Reisi ve beraberindeki heyetin vefat ettiği helikopter kazasında İHA'ların önemi bir kez daha ortaya çıktı." dedi ve damadının sahibi olduğu Bayraktar Akıncı İHA'sının "İranlı kardeşlerimizin talebi üzerine arama kurtarma çalışmalarında aktif görev üstlendi[ğini]" aktardı.

Bir günlük yas

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin vefatından derin üzüntü duyduklarını ifade eden Erdoğan, helikopter kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti adına İran halkına, devletine ve hükümetine taziyelerini iletti.

Askere methiye

Cumhurbaşkanı, bugün savunma sanayinde 3 bin 500'den fazla firmanın 80 bini aşkın personeliyle Türkiye için çalışmaya devam ettiğini aktardıktan sonra "7-18 Mayıs arasında icra edilen Deniz Kurdu-2 Tatbikatı'nda savunma kabiliyetimizi bir kez daha izleme fırsatı bulduk[larını]" söyledi ve Silahlı Kuvvetleri de överek "Tatbikatın planlanması ve icrasında emeği geçen tüm komutanlarımızı ve askerlerimizi tebrik ediyorum. Rabb'im, Mehmetçiklerimizi her zaman ve her yerde muhafaza ve muzaffer eylesin diyorum." dedi.

(AEK)