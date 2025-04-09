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Yayın Tarihi: 9 Nisan 2025 13:28
 ~ Son Güncelleme: 9 Nisan 2025 13:41
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Erdoğan, yarın İmralı Heyeti ile görüşecek

"DEM heyetini kabul ederek hem kendileri ile görüşecek hem de terörsüz Türkiye hedefine ulaşma irademizi teyit edeceğiz."

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Erdoğan, yarın İmralı Heyeti ile görüşecek
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

Erdoğan, toplantıda Kürt sorununda çözüm tartışmaları kapsamında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) İmralı Heyeti ile görüşeceğini duyurdu.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, yarın (10 Nisan) gerçekleşecek buluşmaya dair Erdoğan, şöyle dedi:

"Yarın DEM heyetini kabul ederek hem kendileri ile görüşecek hem de terörsüz Türkiye hedefine ulaşma irademizi teyit edeceğiz."

İmralı Heyeti'nde yer alan isimler, görüşmelere göre farklılıklar gösterse de heyet esasen DEM Parti Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan ve üç kez Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesine rağmen görevden alınarak yerine kayyım atanan Ahmet Türk'ten oluşuyor.

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(TY)

Haber Yeri
İstanbul
Recep Tayyip Erdoğan imralı heyeti Kürt sorununda çözüm tartışmaları Sırrı Süreyya Önder Pervin Buldan ahmet Türk
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