Erdoğan, yarın İmralı Heyeti ile görüşecek

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

Erdoğan, toplantıda Kürt sorununda çözüm tartışmaları kapsamında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) İmralı Heyeti ile görüşeceğini duyurdu.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, yarın (10 Nisan) gerçekleşecek buluşmaya dair Erdoğan, şöyle dedi:

"Yarın DEM heyetini kabul ederek hem kendileri ile görüşecek hem de terörsüz Türkiye hedefine ulaşma irademizi teyit edeceğiz."

Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan ve üç kez Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesine rağmen görevden alınarak yerine kayyım atanan Ahmet Türk'ten oluşuyor.



Sırrı Süreyya Önder: “Uzun bir geleceği düşünüyoruz” İmralı Heyeti'nde yer alan isimler, görüşmelere göre farklılıklar gösterse de heyet esasen DEM Parti Meclis Başkanvekili, Van Milletvekilive üç kez Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesine rağmen görevden alınarak yerine kayyım atanan'ten oluşuyor.

(TY)