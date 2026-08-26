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YT: Yayın Tarihi: 26.08.2026 18:05 26 Ağustos 2026 18:05
 ~  SG: Son Güncelleme: 26.08.2026 18:12 26 Ağustos 2026 18:12
Okuma Okuma:  1 dakika

“Erdoğan vefat etti” haberi nedeniyle dört gazeteciye gözaltı

Aydın Denge Gazetesi’nin Gülşen Erdoğan adlı bir kişinin ölüm haberini “Erdoğan vefat etti” ifadesiyle duyurması üzerine dört gazeteci hakkında savcılık soruşturma başlattı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
“Erdoğan vefat etti” haberi nedeniyle dört gazeteciye gözaltı
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Aydın Denge Gazetesi'nin sosyal medya hesabından Gülşen Erdoğan isimli kişinin vefat duyurusunun "Erdoğan vefat etti" başlığıyla duyurulması nedeniyle dört gazeteci gözaltına alındı. Gazeteciler daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANKA’nın aktardığına göre, Aydın Denge Gazetesi'nin Facebook hesabından dün Gülşah Erdoğan adlı kişinin vefat duyurusu haberi, siyah fon üzerine "Erdoğan vefat etti" ifadesinin yer aldığı görselle paylaşıldı.

Kamuoyunda oluşan tepkiler ve ihbarların ardından Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesinde düzenlenen "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında emniyet birimlerince gazetenin temsilcisi Emin Aydın, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yeşim Ülker, muhabir İslam Keleş ve İrem Delice gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Aydın Adliyesi'ne getirilen dört gazeteci, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
erdoğan
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