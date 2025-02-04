Erdoğan ve Şara görüşmesi başladı

Suriye Geçiş Dönemi Hükümetinin Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı (Muhammed el- Culani) taşıyan uçak saat 16.00 sıralarında Ankara Esenboğa Havalimanına iniş yaptı.

AA’nın haberine göre; Erdoğan, Şara'yı Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

Erdoğan ile Şara arasındaki görüşme ise saat 17.00 itibarıyla basına kapalı bir şekilde başladı.

Görüşmede, Suriye geçici yönetimin Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

İkili görüşme ve heyetler arası çalışma yemeğinin ardından Erdoğan ve Şara ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ise Şara'nın eşi Latife El Durubi ile bir araya geldi.

Öte yandan, Reuters, bugün yayımladığı haberde, Şara’nın, Erdoğan ile “Suriye’de ortak bir savunma paktı oluşturulmasını” görüşeceğini duyurdu.

(RT)