ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 1 Eylül 2025 12:23
 ~ Son Güncelleme: 1 Eylül 2025 17:09
1 dk Okuma

Erdoğan ve Paşinyan, bir araya geldi

Görüşmede, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci ve bu çerçevede atılan barışçıl adımlar ele alındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Erdoğan ve Paşinyan, bir araya geldi
Fotoğraflar: Anadolu Ajansı

Şanghay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi’ne katılmak üzere Çin’in Tiencin kentinde bulunan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, konakladığı otelde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştü.

Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci kapsamında gerçekleştirilen görüşmede Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da yer aldı.

Erdoğan, Azerbaycan-Ermenistan müzakerelerinin kalıcı barışa ulaşmasını temenni ederek Kafkaslar’da “kalıcı istikrarın” Türkiye ve Rusya’nın menfaatine olacağını iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın yaptığı açıklamada da Erdoğan’ın, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış sürecinin ilerlemesinden memnun olduğu, Türkiye’nin bölgede barış, istikrar ve kalkınmayı desteklediği ve sürece katkıda bulunmayı sürdüreceği belirtildi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, görüşmede, Türkiye ile Ermenistan arasındaki işbirliğini artırmaya yönelik adımlar da değerlendirildi. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Türkiye-Ermenistan ilişkileri Recep Tayyip Erdoğan nikol paşinyan türkiye ermenistan normalleşme Azerbaycan
ilgili haberler
Ermenistan-Azerbaycan Anlaşması’nın vaftiz babası Trump
28 Ağustos 2025
/haber/ermenistan-azerbaycan-anlasmasinin-vaftiz-babasi-trump-310902
“Türkiye-Ermenistan sınır kapılarının açılması ertelenemez bir gerekliliktir”
25 Ağustos 2025
/haber/turkiye-ermenistan-sinir-kapilarinin-acilmasi-ertelenemez-bir-gerekliliktir-310812
Ermenistan ve İran arasında mutabakat zaptı imzalandı
20 Ağustos 2025
/haber/ermenistan-ve-iran-arasinda-mutabakat-zapti-imzalandi-310624
Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan 'barış anlaşmasının' maddeleri
12 Ağustos 2025
/haber/azerbaycan-ile-ermenistan-arasinda-imzalanan-baris-anlasmasinin-maddeleri-310341
Garo Paylan'dan Erdoğan'a: Türkiye-Ermenistan sınırını açın
11 Ağustos 2025
/haber/garo-paylan-dan-erdogan-a-turkiye-ermenistan-sinirini-acin-310310
BEYAZ SARAY'DA ÜÇLÜ ZİRVE
Azerbaycan ile Ermenistan’dan ‘kalıcı barış için’ ortak deklarasyon
9 Ağustos 2025
/haber/azerbaycan-ile-ermenistandan-kalici-baris-icin-ortak-deklarasyon-310267
Paşinyan’dan Ermenistan-Türkiye 'normalleşme' süreci değerlendirmesi
17 Temmuz 2025
/haber/pasinyandan-ermenistan-turkiye-normallesme-sureci-degerlendirmesi-309540
Ermenistan’dan Rusya’ya: İç işlerimize karışmayın
1 Temmuz 2025
/haber/ermenistandan-rusyaya-ic-islerimize-karismayin-309033
“Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki iyi ilişkiler bölgede kalıcı barışın yolunu açabilir”
30 Haziran 2025
/haber/ermenistan-ve-azerbaycan-arasindaki-iyi-iliskiler-bolgede-kalici-barisin-yolunu-acabilir-308980
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Ermenistan-Azerbaycan Anlaşması’nın vaftiz babası Trump
28 Ağustos 2025
/haber/ermenistan-azerbaycan-anlasmasinin-vaftiz-babasi-trump-310902
“Türkiye-Ermenistan sınır kapılarının açılması ertelenemez bir gerekliliktir”
25 Ağustos 2025
/haber/turkiye-ermenistan-sinir-kapilarinin-acilmasi-ertelenemez-bir-gerekliliktir-310812
Ermenistan ve İran arasında mutabakat zaptı imzalandı
20 Ağustos 2025
/haber/ermenistan-ve-iran-arasinda-mutabakat-zapti-imzalandi-310624
Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan 'barış anlaşmasının' maddeleri
12 Ağustos 2025
/haber/azerbaycan-ile-ermenistan-arasinda-imzalanan-baris-anlasmasinin-maddeleri-310341
Garo Paylan'dan Erdoğan'a: Türkiye-Ermenistan sınırını açın
11 Ağustos 2025
/haber/garo-paylan-dan-erdogan-a-turkiye-ermenistan-sinirini-acin-310310
BEYAZ SARAY'DA ÜÇLÜ ZİRVE
Azerbaycan ile Ermenistan’dan ‘kalıcı barış için’ ortak deklarasyon
9 Ağustos 2025
/haber/azerbaycan-ile-ermenistandan-kalici-baris-icin-ortak-deklarasyon-310267
Paşinyan’dan Ermenistan-Türkiye 'normalleşme' süreci değerlendirmesi
17 Temmuz 2025
/haber/pasinyandan-ermenistan-turkiye-normallesme-sureci-degerlendirmesi-309540
Ermenistan’dan Rusya’ya: İç işlerimize karışmayın
1 Temmuz 2025
/haber/ermenistandan-rusyaya-ic-islerimize-karismayin-309033
“Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki iyi ilişkiler bölgede kalıcı barışın yolunu açabilir”
30 Haziran 2025
/haber/ermenistan-ve-azerbaycan-arasindaki-iyi-iliskiler-bolgede-kalici-barisin-yolunu-acabilir-308980
Sayfa Başına Git