Erdoğan ve Paşinyan, bir araya geldi

Şanghay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi’ne katılmak üzere Çin’in Tiencin kentinde bulunan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, konakladığı otelde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştü.

Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci kapsamında gerçekleştirilen görüşmede Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da yer aldı.

Erdoğan, Azerbaycan-Ermenistan müzakerelerinin kalıcı barışa ulaşmasını temenni ederek Kafkaslar’da “kalıcı istikrarın” Türkiye ve Rusya’nın menfaatine olacağını iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın yaptığı açıklamada da Erdoğan’ın, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış sürecinin ilerlemesinden memnun olduğu, Türkiye’nin bölgede barış, istikrar ve kalkınmayı desteklediği ve sürece katkıda bulunmayı sürdüreceği belirtildi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, görüşmede, Türkiye ile Ermenistan arasındaki işbirliğini artırmaya yönelik adımlar da değerlendirildi. (TY)