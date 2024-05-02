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HABER
Yayın Tarihi: 2 Mayıs 2024 16:15
 ~ Son Güncelleme: 2 Mayıs 2024 21:20
2 dk Okuma

"İYİ BİR GÖRÜŞME" OLMUŞ

Erdoğan ve Özel "her şeyi" konuştular, hiçbir şey açıklamadılar

AKP ve CHP liderleri arasında AKP'de gerçekleşen ilk görüşmeden ülkenin toplumsal ve politik geleceğine ilişkin hiçbir mesaj yansımadı. AKP Genel Başkan Vekili Elitaş “İyi bir görüşme oldu” dedi. "Zirve"den ulaşan haber değerine sahip tek şey, Erdoğan'ın Özel'in karşısına koyduğu "boş koltuk" görüntüsü oldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Erdoğan ve Özel "her şeyi" konuştular, hiçbir şey açıklamadılar
Erdoğan ve Özel görüşmesi mizanseni/AKP

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabul etti.

AKP Genel Merkezinde 16:12'de başlayan görüşme 17:42'de bitti. Üzerinden üç saati aşkın süre geçmesine karşın ne liderlerin ortak basın toplantısı gerçekleşti ne de iki partinin genel merkezlerinden görüşme içeriğine ve ele alınan konulara ilişkin bir açıklama yapıldı.

Ömer Çelik: "Sayın 
Cumhurbaşkanımız
memnuniyet duydu"

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in ziyaretinden memnuniyet duymuşlardır. Olumlu bir havada geçmiştir ziyaret. Sayın Cumhurbaşkanımız, diyaloğun devam etmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Kendi takvimlerine uygun bir zamanda iadei ziyaret gerçekleştireceklerdir." demekle yetindi. 

Görüşmeden sonra üzerinde konuşulan ve haber değeri olan tek şey Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı'nı "had bildirme" dışında bir anlamı olmayacak şekilde, görüşmenin "eşitler arasında olmadığı"nı ima edecek bir düzende, kendisi merkezde yanında birtek başına otururken Özel'in bir kenara itildiği fotoğraf karesi oldu. 

Sızan önemsiz haberler

Bunlara karşın, CHP kaynakları da görüşmenin olumlu bir havada geçtiğini belirtirken, CHP milletvekili Namık Tan, Özgür Özel’in toplantı sırasında oturma düzeninden rahatsızlığını bildirip “telafi edelim” dediğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ise Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’a dönerek “CHP’ye iade-i ziyaret” talimatı verdiğini aktardı.

Gazete Duvar’dan Ceren Bayar’ın haberine göre CHP'den sızan bilgilerde “Genel Başkan Özel['in] görüşmeden halkın sorunlarının çözümü konusunda mesafe alınabileceği [konsunda] iyimser ayrıldı[ğı]” ifade edildi. 

CHP lideri Özgür Özel görüşmenin ardından parti genel merkezinde MYK üyeleri ile girdiği toplantıya Namık Tan, Selin Sayek Böke, Ensar Aytekin, Gül Çiftçi, Suat Özçağdaş, Aylin Nazlıaka Yalçın Karatepe ve Burhanettin Bulut katıldı. 

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Görüşme AKP Genel Merkezinde

AKP Genel Merkezi'ndeki, görüşmeye gelişinde Özel'i, Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş karşıladı.

Kabulde, CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Namık Tan ile Elitaş da yer aldı.

Görüşme yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü. Basına kapalı yapılan görüşmenin ardından açıklama yapılmadı. 

AKP ve CHP genel başkanları en son yüz yüze 2016 yılında bir araya gelmişti.
(AÖ/AEK)

özgür özel Recep Tayyip Erdoğan CHP AKP
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