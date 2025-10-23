ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 23 Ekim 2025 11:13
 ~ Son Güncelleme: 23 Ekim 2025 11:21
1 dk Okuma

Erdoğan ve İmralı Heyeti 28 Ekim'de görüşecek

İmralı heyeti ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın süreç kapsamında yapacağı görüşmenin tarihi 28 Ekim olarak açıklandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Erdoğan ve İmralı Heyeti 28 Ekim'de görüşecek
Fotoğraf: AA

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in İmralı Heyetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yakın zamanda üçüncü kez görüşeceğini açıklanmasının ardından görüşme tarihi belli oldu.

Aktarılan son bilgiye göre heyet ile Erdoğan'ın görüşme tarihi 28 Ekim olarak belirlendi.

TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in de olduğu heyet, 13 yıl aradan sonra süreç başladıktan sonra ilk defa 10 Nisan tarihinde Erdoğan ile Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya gelmişlerdi.

DEM Parti İmralı Heyeti Öcalan ile görüştü
DEM Parti İmralı Heyeti Öcalan ile görüştü
3 Ekim 2025

En son 7 Temmuz'da görüşülmüştü

Bu görüşmeden yaklaşık 3 ay kadar sonra 7 Temmuz tarihinde bu defa AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın da olduğu toplantı yapıldı, görüşme 1 saat sürmüştü.

DEM Parti tarafından yapılan açıklamada, "Heyetimiz, sürecin geldiği yeni aşama ve bundan sonra yapılacaklar konusunda görüş ve önerilerini aktardı. Görüşmede, sürecin ilerlemesi konusunda karşılıklı iradenin devam ettiği vurgulandı" denilmişti.

Erdoğan ve İmralı Heyeti arasında 28 Ekim'de yapılan görüşme üçüncü görüşme olacak.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
gülistan kılıç koçyiğit dem parti Sırrı Süreyya Önder Recep Tayyip Erdoğan Pervin Buldan Mithar Sancar imralı heyeti
