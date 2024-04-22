Erdoğan ve Barzani görüştü

Irak gezisi kapsamında sabah beraberindeki heyetle Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile görüşen Erdoğan 20:30'da ulaştığı Erbil'de Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesud Barzani'yle bir araya geldi.

Erdoğan Erbil Havalimanı'na varışında Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani tarafından karşılandı.

Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet, bugün sabah saat 11.00’de Irak'ın başkenti Bağdat’a ulaşmış ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani tarafından karşılanmıştı.

Erdoğan’a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç’ın aralarında bulunduğu kalabalık bir heyet eşlik ediyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 12 YIL SONRA IRAK'TA Türkiye ile Irak arasında Kalkınma Yolu Projesi Anlaşması imzalandı

Irak: "Her PKK üyesi siyasi

mülteci kabul edilecek ama

silah taşımalarına izin verilmeyecek"

Irak Hükümet Sözcüsü Basim el-Avvadi, Erdoğan'ın Bağdat'tan ayrılmasının ardından medyaya yaptığı açıklamada Türkiye'yle imzalanacak güvenlik anlaşmasının İran ile yapılan anlaşmayla aynı olacağını söyledi.

El Avvadi, “Irak'taki her bir PKK üyesi siyasi mülteci olarak kabul edilecek ancak siyasi ve askeri faaliyette bulunma veya silah taşıma gibi bir hakkı olmayacak. Irak hükümeti, Birleşmiş Milletler ve uluslararası insani yardım kuruluşları tarafından denetlenecekler” dedi.

Erdoğan ile Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, "Irak Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Su Alanında İşbirliği Çerçeve Anlaşması" ve "Stratejik Çerçeveye İlişkin Mutabakat Zaptı"na imza atarken, 2 ülke arasında farklı alanda ayrıca 24 işbirliği anlaşması imzalandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 12 YIL SONRA IRAK'TA Türkiye ile Irak arasında Kalkınma Yolu Projesi Anlaşması imzalandı

“Kürdistan’dan petrol ihracatı meselesi halledildi”

Rudaw'ın haberine göre, “Kürdistan Bölgesi'nden petrol ihracatı meselesi halledildi diyebilirim” diyen Avvadi, “Bir süre önce Türk tarafı Irak'a boru hatlarıyla Ceyhan limanına ihracatın başlamasına hazır olduğunu bildirmişti. Bu nedenle bu sorun bitti ve artık çözüldü. Geriye kalan tek mesele Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasında, bölgedeki yabancı petrol şirketlerin mali hakları meselesidir. Alınan son kararlara göre bu şirketlerin federal hükümetle ve doğrudan Devlet Pazarlama Örgütüyle SOMO ile çalışması gerekiyor. Dolayısıyla yeni anlaşmalar, yeni sözleşmeler yapılması gerekiyor, bunun için de müzakereler sürüyor. Kısacası Türkiye, Irak'tan petrol sevkiyatına hazır olduğunu açıkladı” dedi.

Kalkınma Yolu Projesi Nedir? Kalkınma Yolu Projesi, 1200 kilometrelik demir yolu ve otoyol ile Türkiye'yi Basra Körfezi'ndeki Faw Limanı'na bağlayacak. Yeni İpek Yolu olarak tanımlanan proje, Avrupa'dan Körfez ülkelerine kadar geniş bir bölgeyi etkileyecek ve ortak fayda üretecek. Kalkınma Yolu Projesi’nin yaşama geçirilmesi için güvenlik ortamının sağlanmış olması gerekliliği, Bağdat’ın Ankara ile PKK konusunda geçmişe oranla daha fazla işbirliği yapmak istemesinin nedenleri arasında sayılıyor.

(AEK)