Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi sona erdi, açıklama yapılmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin görüşmesi sona erdi.
Görüşme, Devlet Bahçeli'nin Ankara'nın Çankaya ilçesindeki konutunda gerçekleşti.
Bahçeli, Erdoğan'ı konutunun bahçesinde karşıladı.
Yaklaşık 40 dakika sürdüğü öğrenilen görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
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Görüşmenin ardından iki lider de açıklama yapmadı.
Görüşmede, DEM Parti'nin İmralı ziyareti ve Esad yönetiminin sona ermesiyle Suriye'de başlayan yeni dönemin ele alındığı düşünülüyor.
Erdoğan ve Bahçeli arasındaki son görüşme 14 Kasım 2024'te Beştepe'de gerçekleşmişti.
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(RT)