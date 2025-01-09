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Yayın Tarihi: 9 Ocak 2025 17:43
 ~ Son Güncelleme: 9 Ocak 2025 17:55
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Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi sona erdi, açıklama yapılmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi Ankara'daki konutunda ziyaret etti. Yaklaşık 40 dakika süren görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi sona erdi, açıklama yapılmadı
*Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin görüşmesi sona erdi.

Görüşme, Devlet Bahçeli'nin Ankara'nın Çankaya ilçesindeki konutunda gerçekleşti.

Bahçeli, Erdoğan'ı konutunun bahçesinde karşıladı.

Yaklaşık 40 dakika sürdüğü öğrenilen görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

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Görüşmenin ardından iki lider de açıklama yapmadı.

Görüşmede, DEM Parti'nin İmralı ziyareti ve Esad yönetiminin sona ermesiyle Suriye'de başlayan yeni dönemin ele alındığı düşünülüyor.

Erdoğan ve Bahçeli arasındaki son görüşme 14 Kasım 2024'te Beştepe'de gerçekleşmişti.

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(RT)

Haber Yeri
İstanbul
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