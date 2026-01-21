Erdoğan ve Bahçeli görüşecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 16.00'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edeceğini bildirdi.

Duran, Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 16.00'da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi kabul edecektir. Kabul, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verdi.

Bu ziyaret, Cumhur İttifakı'nın iki ortağı Erdoğan ve Bahçeli'nin yeni yılda ilk görüşmesini olacak.

(AB)