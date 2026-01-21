ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 21.01.2026 16:56 21 Ocak 2026 16:56
 ~  SG: Son Güncelleme: 21.01.2026 17:43 21 Ocak 2026 17:43
Okuma Okuma:  1 dakika

Erdoğan ve Bahçeli bir araya geldi

MHP lideri Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında Beştepe'de gerçekleşen ziyaret bir saat sürdü.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: AA

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

İkili arasında saat 16:25 civarında başlayan ve yaklaşık bir saat süren görüşme sona erdi. Görüşmenin içeriğine ilişkin taraflardan henüz bir açıklama yapılmadı.

10 Mart’tan 18 Ocak’a: SDG-Şam anlaşmaları bize ne söylüyor?
10 Mart’tan 18 Ocak’a: SDG-Şam anlaşmaları bize ne söylüyor?
21 Ocak 2026

Zirvenin gündemi Suriye

Erdoğan ile Bahçeli arasında yapılan görüşmenin içeriğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, gündemin ağırlıklı olarak Suriye’deki son gelişmeler olması bekleniyordu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin son grup toplantısında SDG'ye sert ifadelerle yüklenmiş, Ahmed el-Şara imzaladığı genelgenin ise düşünce ve önerilerine "uygun bir içeriğe sahip olduğunu” ifade etmişti.

Görüşmede sürecin Suriye boyutunun yanı sıra, çözüm süreci kapsamında TBMM’de kurulan komisyonda tüm raporların sunulmasının ardından hazırlanması beklenen ortak raporun da ele alınabileceği belirtilmişti.

İletişim Başkanı duyurmuştu

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Erdoğan ile Bahçeli'nin bugün saat 16:00'da Külliye'de bir görüşme gerçekleştireceklerini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurmuştu: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 16.00’da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi kabul edecektir. Kabul, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilecektir."

(AB)

İstanbul
Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan MHP
