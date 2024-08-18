Erdoğan ve ailesinin korunması için 6 ayda kaç milyar harcandı?

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) verilerine göre, bu yılın ilk altı ayında Erdoğan’ın korumalarının bağlı olduğu Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı, 1 milyar 133 milyon TL harcadı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra ailesini de koruyor.

Başkanlığın görev tanımı şöyle:

‘‘Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı, Cumhurbaşkanı ve aile bireylerinin can güvenliği ve saygınlığı başta olmak üzere, konut, çalışma yeri, her türlü ulaşım vasıtası ile intikali esnasında, yakın koruma hizmetlerinden sorumludur. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı’na ait tüm yerleşkelerin ve Cumhurbaşkanı’nın bulunduğu her türlü bina ve tesisin güvenliğini sağlamakla görevlidir.’’

Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi’nin 2024'ün ilk yarısında yaptığı harcama 2023 yılının tamamında yapılan harcamayı geçti.

Yıllara göre Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi’nin harcamaları şöyle:

2020 - 263 milyon TL

2021 - 306 milyon TL

2022 - 526 milyon TL

2023 - 1 milyar TL

2024 - (İlk altı ayda) 1,1 milyar TL

SAYIŞTAY RAPORU YAYINLANDI Cumhurbaşkanlığı'nın günlük harcaması 10 milyon TL

(EMK)