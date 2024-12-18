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Yayın Tarihi: 18 Aralık 2024 17:45
 ~ Son Güncelleme: 18 Aralık 2024 18:03
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Erdoğan: Ufkumuzu 782 bin kilometrekareyle sınırlandıramayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni'nde konuştu: "Şu gerçeği Suriye başta olmak üzere son dönemde bölgemizde yaşanan her hadise bizlere hatırlatmaktadır, Türkiye, Türkiye'den daha büyüktür."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Erdoğan: Ufkumuzu 782 bin kilometrekareyle sınırlandıramayız
*Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ödül töreninde konuştu.

Suriye’deki gelişmelere değinen Erdoğan, "Şu gerçeği Suriye başta olmak üzere son dönemde bölgemizde yaşanan her hadise bizlere hatırlatmaktadır, Türkiye, Türkiye'den daha büyüktür" dedi.

Türkiye’nin yüzölçümüne hatırlatan Erdoğan, "Millet olarak ufkumuzu 782 bin kilometrekareyle sınırlandıramayız. İnsan nasıl kaderinden kaçarak kurtulamazsa Türkiye ve Türk milleti de mukadderatından kaçamaz, saklanamaz" diye konuştu.

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Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2002'ye göre bugün çok iyi bir konumdayız. İnşallah gelecekte çok daha iyi seviyelerde olacağız. Sadece kendimiz için değil, umudunu bize bağlamış olanlar için de bunu başaracağız.

İnsan nasıl kaderinden kaçarak kurtulamazsa, Türkiye ve Türk milleti de mukadderatından kaçamaz, saklanamaz. Tarihin, millet olarak bize yüklediği misyonu görmek, kabul etmek ve buna göre davranmak mecburiyetindeyiz. Kendi ülkelerine, başkalarının gözünden bakanlar bunu fark edemeyebilir. Burunlarının dibini dahi görmekten aciz olanlar bunu anlamayabilir. 'Türkiye'nin Libya'da, Suriye'de, Somali'de ne işi var?' diye soranlar bu vizyonu ve misyonu idrak edemeyebilir.

Türkiye'nin 22 yılda nasıl büyük bir değişim geçirdiğini bilmeyenler, olayların seyrini kavramakta zorlanabilir ama biz bunu görüyoruz, süreçleri okuyoruz, çağrılara kulak tıkamıyoruz. Türkiye'nin başarılarına sevinemeyenleri kendi haset dolu dünyalarında vehimleriyle, korkularıyla, komplo teorileriyle, safsata ve hezeyanlarıyla baş başa bırakıyoruz.

Milletiyle duygudaşlığını kaybetmiş olanlara ne söylesek boş, ne anlatsak faydasız. Biz, onlarla vakit kaybetmeyeceğiz. Biz, hep olduğu gibi önümüze bakacağız, hedeflerimize odaklanacağız. Bu kutlu yolculukta sizlerin de üzerinize düşen her türlü sorumluluğu en güzel şekilde yerine getireceğinize inanıyorum."

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(RT)

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İstanbul
cumhurbaşkanı erdoğan
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