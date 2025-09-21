Erdoğan: Uçak alımlarını Özgür Özel’e sorarak yapmayız

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na katılmak üzere ABD’ye hareketi öncesi Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi’nde basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, 25 Eylül Perşembe günü Washington’a geçerek ABD Başkanı Donald Trump’la bir görüşme gerçekleştireceğini ve görüşmede ticaret, yatırım, savunma sanayisi başta olmak üzere ikili işbirliğini güçlendirecek konuları değerlendireceklerini belirtti.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Bölgesel meseleler elbette gündemimizin ilk sırasında yer alacak. İki dost ve müttefik olarak yakın istişare ve koordinasyonumuzun önemi her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. Sayın Trump’ın küresel barış vizyonuna ve bu uğurda ortaya koyduğu çabalara desteğimizi daha önce ifade etmiştik. Adil bir barışın kaybedeninin olmayacağına inanıyoruz. Bölgemizde barışın korunması, istikrarın güçlendirilmesi, çatışma ve gerilimlerin durdurulmasında biz liderlere büyük sorumluluk düşüyor. İlk günden beri hep bu anlayışla çalışıp mekik diplomasisiyle sorunlara diyalogla çözüm yolları geliştirmeye gayret ettik. Aynı tavrımızı muhafaza ediyoruz. Coğrafyamızda kan ve gözyaşının artık tamamen dinmesini, bunun yerine sulhu sükunun her metrekarede hakim olmasını arzu ediyoruz. Ne yapıyorsak sadece ve sadece bunun için yapıyoruz. İnşallah, bu şekilde de yola devam edeceğiz. Ziyaretimizin ve yapacağımız görüşmelerin ülkemiz, milletimiz, bölgemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Ajansı muhabiri Koray Taşdemir’in “CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sizin ABD Başkanı Donald Trump’ın oğluyla bir Gazze pazarlığı yaptığınızı öne sürdü. Sizin bu konudaki fikirlerinin öğrenmek isteriz” sorusunu şöyle yanıtladı:

“O da yanımızda mıydı? Siz inanmıyorsunuz bu tür şeylere değil mi? Arkadaşlar, sağıra hakaret etmek istemem de sağır duymaz uydurur. O adam da durmadan böyle uydurup duruyor. Buna Partimizin Sözcüsü gereken cevabı en güzel şekliyle verdi. Ve bizler de ilk fırsatta çok daha geniş manada gereken cevabı vereceğiz. Bizler, uçak alımlarını filan Özgür Özel’e sorarak bugüne kadar yapmadık ve yapmayız. Zaten bu işlerden de anlamaz. Onun kıratı değil. Dolayısıyla biz Sayın Trump’la herhangi bir alışveriş, Türkiye-Amerika arasında yapacak olursak, bunu zaten oğluyla yapmamıza gerek yok. Trump’ın bizzat kendisiyle yaparız.”

Ne olmuştu? CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 17 Eylül’de İstanbul Bahçelievler’de düzenlediği mitingde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Donald Trump Jr. ile İstanbul’da görüştüğünü açıkladı. Özel, 13 Eylül’de Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleşen görüşmeye dair, “Filistin kan ağlarken Trump’ın oğlu ile lobi şirketleri üzerinden iş tutuyor” dedi. Cumhurbaşkanlığı’ndan yalanlama açıklaması gelmemesi ve ABD kaynaklarının görüşmeyi doğrulayan haberlerinin ardından Özel, 19 Eylül’de görüşmeye dair yeni detaylar açıkladı. “[Erdoğan] Trump’ın oğluna diyor ki, ‘Bana bir randevu ayarlarsanız, Trump’la canlı yayında bütün dünyanın gözünün önünde Amerika’dan 300 tane Boeing uçağı almanın siparişinin sözünü veriyorum.’ Bu şartla görüşme ayarlamaya çalışıyorlar” diyen Özel, Erdoğan’ı kınadı ve bu görüşmeye açıklık getirmesi çağrısında bulundu. Trump aynı gün, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social hesabından yaptığı açıklamada Erdoğan’la görüşeceğini duyurdu ve “Boeing alımını” doğruladı: “Cumhurbaşkanı ile Boeing uçaklarının büyük ölçekli satın alımı, önemli bir F-16 anlaşması ve olumlu sonuçlanmasını beklediğimiz F-35 görüşmelerinin devamı dahil olmak üzere birçok ticaret anlaşması ve askeri anlaşma üzerinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile her zaman çok iyi ilişkilerimiz olmuştur. 25’inde onu görmek için sabırsızlanıyorum.” 20 Eylül’de ise Erdoğan, X sosyal medya hesabından Trump ile Beyaz Saray’da görüşeceğini duyurdu ve görüşmede “başta ticaret, yatırım ve savunma sanayisi olmak üzere birçok konuyu” ele alacaklarını belirtti.

(VC)