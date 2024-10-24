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Yayın Tarihi: 24 Ekim 2024 13:49
 ~ Son Güncelleme: 24 Ekim 2024 15:30
1 dk Okuma

Erdoğan: TUSAŞ saldırısı kararlılığımızı perçinledi

BRICS Zirvesi'nde TUSAŞ saldırısına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu alçakça saldırı Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını daha da perçinlemiştir” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Erdoğan: TUSAŞ saldırısı kararlılığımızı perçinledi
*Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya'nın Kazan kentinde düzenlenen BRICS Zirvesi'nde gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasında Ankara'daki  Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) saldırısına değinen Erdoğan, "Bu alçakça saldırı Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını daha da perçinlemiştir” dedi.

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 Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Dün Ankara'da gerçekleştirilen hain terör eylemi nedeniyle taziyelerini ileten tüm dostlarımıza gösterdikleri dayanışma nedeniyle teşekkür ediyorum.

Bu alçakça saldırı, Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını daha da perçinlemiştir.

Küresel bir adil düzen ve kalkınma ancak sınırlarımız ötesinde huzur ve güvenliğin tesisiyle mümkün olabilir.

Orta Doğu'da akan kan durdurulmadıkça gelecek için adaletten, kalkınmadan söz edilemez.

İsrail'in saldırgan tutumu her türlü sınırı çoktan aştı. Filistin halkı soykırıma uğramaktadır. 21.yy'da yaşanan bu dramı göz ardı etmek kimseyi sorumluluktan kurtaramaz.

Filistin'i tanımayan ülkeleri bu doğrultuda adım atmaya davet ediyorum. İsrail'e silah desteğinin sürmesi İsrail'i daha da pervasız hale getiriyor.

BM nezdinde İsrail'e silah satışının durdurulmasına yönelik bir girişim başlattık. Siz dostlarımızın bu hususta sağlayacağı desteğe güveniyorum."

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Ankara’da TUSAŞ tesislerine saldırı
23 Ekim 2024

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
Recep Tayyip Erdoğan tusaş BRICS Zirvesi TUSAŞ saldırısı
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