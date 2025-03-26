Erdoğan, "Turpun büyüğü CHP'ye kayyım mı?" sorusunu gazeteciye pasladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu.

CHP’yi hedef alan Erdoğan, “Büyük turplar ortaya saçıldığında bunların bırakın milleti, kendi yakınlarının suratlarına bakacak yüzleri kalmayacak” dedi.

Grup toplantısı çıkışında Nefes gazetesi muhabiri Nisanur Yıldırım, Erdoğan’a "Turpun büyüğü CHP'ye kayyım mı, yoksa başka bir şey mi?" diye sordu.

Gazetecinin sorusuna yanıt vermeyen Erdoğan, TGRT muhabirine dönerek, "Turpun büyüğünü soruyor, sen anlatıver" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanma kararı yüzüne okundu

Erdoğan grup toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 50 kişinin tutuklanmasına değindi.

Erdoğan, CHP’yi hedef alarak şunları söyledi:

"İstanbul'un büyükşehri ve kimi ilçe belediyeleriyle hırsızlık konusunda yamyamlığın kitabını yazdığı anlaşılıyor. Usulsüz diplomayla başlayan, bütün şehri ahtapot gibi saran rüşvet ve haraç çarkıyla devam eden rezilliklerin boyutu son oprasyonla gün yüzüne çıktı. Tutarı 100 milyarlarca lirayı bulan yolsuzluk dahil her türlü gayrımeşruluk ortaya çıkıyor. Üstelik bunlar heybede duran büyük turplar ortaya dökülmeden CHP'nin içinden gelen bilgilerle yargının isnat ettiği suçlar. Heybedeki büyük turplar ortaya saçıldığında bunlar, kendi yakınlarının yüzüne bile bakamayacaklar. CHP yönetimi iddiaları aydınlatmak yerine ucuz siyasete yönelmeyi tercih etti, insanları sokağa döküp ülkede kaos çıkartmaya çalıştı."

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CHP'den yanıt: Operasyon hazırlığı yapıyor

Erdoğan’a yanıt veren CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise; "Anlıyoruz ki CHP'ye operasyon hazırlığı yapıyor. Senin ona gücün yetmez. Kalibren yetmez" dedi.

Emir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pisliğinizi örtemeyeceksiniz' diyor. Pislik örtme uzmanı sizsiniz. CHP'nin içinden gelen 'bizzat bilgiler' diyor. Demek ki sen tanıklara, dosyadaki delillere hakimsin. Demek ki sen savcısın. Cumhurbaşkanı mı olacaksın, başsavcılık mı yapacaksın. Delilleri biliyor, turpları biliyor, pislikleri örtemeyeceğimizi düşünüyor.

Sen boğazına kadar bu işin içindesin. Bu operasyonun tetikçisi sensin. Ve anlıyoruz ki Cumhurbaşkanı, CHP'ye operasyon hazırlığı yapıyor. Senin ona gücün yetmez. Kalibren yetmez.

İki düşmanınız var. Bacaklarınız tir tir titriyor. İktidarınızı kaybetmekten korkuyorsunuz. Biri Ekrem İmamoğlu. Bükemediğiniz bileği de, CHP'yi de tartışma konusu yapmaya çalışıyorsunuz."

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(RT)



