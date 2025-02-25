Erdoğan: Türkiye'nin tam üyeliği AB'nin çıkarına

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü kabine toplantısının ardından gerçekleştirdiği basın toplantısında Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler ve Avrupa'da aşırı sağın yükselişi konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) tam üyeliğinin AB’nin çıkarına olacağını söyledi.

Steinmeier: Biz de Ortadoğu'dan etkileniyoruz

Toplantıda Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyareti anlamlı bulduğunu söyledi.

Erdoğan-Steinmeier görüşmesi 5 Şubat’ta Steinmeier, Ortadoğu’daki gelişmeleri ele almak üzere Türkiye’de Erdoğan’la bir araya gelmişti. Görüşmeden sonra yapılan ortak basın toplantısında Erdoğan “Türkiye'nin Suriye'nin yeniden imarına yönelik çabalarına Almanya'nın da gerekli desteği sağlayacağına inanıyorum” derken Steinmeier “Bundan sonra ABD yönetimiyle yapılacak görüşmeler için de önemli bir temel oluşturulması gerekir. Biz de Almanya olarak iki devletli bir çözümü savunuyoruz” şeklinde konuşmuştu. O dönem Almanya’da henüz yapılmamış genel seçimlere de değinen Steinmeier “Almanya’da bir siyasi dönüşüm yaşayacak. Biz de Ortadoğu'daki değişimden etkileniyoruz” demişti.

23 Şubat'ta Almanya'da gerçekleşen erken genel seçimde merkez sağ Hristiyan Birlik koalisyonu (CDU/CSU) birinci, aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) ise ikinci parti oldu.

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"AB'ye üyelik sürecimizi ilerletmek zorundayız"

TRT Haber'in geçtiği bilgiye göre, dünkü kabine toplantısında Erdoğan'ın konuşmasında Türkiye-AB ilişkileri ile ilgili şu söylemler öne çıktı:

"Şurası bir gerçek ki geçtiğimiz yüzyılın albenisi en yüksek ideolojisi olan liberal demokrasi ciddi bir krize ve darboğaza girmiştir. Bir dönem tüm sorunların ilacı olarak gösterilen liberal demokrasi artık eski gücünü, eski itibarını ve etkisini yitirmiştir. Topluma rota çizmekte siyasete anlam kazandırmakta insanlara umut ve güven vermekte yetersiz kalmaktadır. Batı'da bugün yaşanan durum işte budur. Avrupa demokrasilerinde ortaya çıkan boşluğu son seçimlerde görüldüğü üzere aşırı sağcı demagoglar dolduruyor.

"Son dönemde AB ile ilişkilerin eski ritmine kavuşmakta olmasını önemsiyoruz. Suriye'deki gelişmelerin yanı sıra Ukrayna savaşı bağlamında yürütülen tartışmalar da Avrupa'nın Türkiye'ye olan ihtiyacını tekrar teyit ediyor.

"Avrupa Birliği'ni ekonomiden savunmaya, siyasetten uluslararası itibara içine düştüğü çıkmazdan sadece Türkiye kurtarabilir, Türkiye'nin Birliğe tam üyeliği kurtarabilir. Ekonomisi ve demografik yapısı hızla yaşlanan Avrupa'ya can suyu verecek olan da yine Türkiye'dir, Türkiye'nin tam üyeliğidir. AB bu gerçeklerle ne kadar erken yüzleşirse kendileri için o derece hayırlı olacaktır. Biz hep olduğu gibi yapıcı bir anlayışla karşılıklı fayda ve saygı temelinde (AB’ye) üyelik sürecimizi ilerletmek arzusundayız."

(EC)